Banco Nación liquida un Samsung con IA: precio promocional y 18 cuotas a tasa 0%

Con un precio de $879.999 y planes de financiación que buscan bajar la barrera de entrada, el Banco Nación puso en promoción al Samsung Galaxy A26 5G.

Banco Nación volvió a poner la mira en el rubro que más empuja ventas cuando el bolsillo aprieta: los smartphones. Esta vez, la promoción apunta al Samsung Galaxy A26 5G, que figura a $879.999 y se ofrece con un esquema de pago pensado para repartir el gasto en el tiempo.

La opción más llamativa llega con BNA+ y MODO, bajo un plan en 18 pagos mensuales sin recargo. En paralelo, el banco difunde una alternativa distinta: financiarlo con Préstamos BNA, con cuotas fijas desde 36 meses, trámite digital y acceso habilitado tanto para clientes como para quienes todavía no operan con la entidad.

Samsung A26 5G Un diseño actual y tres colores para elegir de Samsung El Galaxy A26 5G se presenta como una actualización fuerte dentro de la gama media. No busca sorprender con rarezas, sino cumplir en lo importante. Parte por lo estético, con un formato moderno y tres variantes que cubren gustos distintos: negro, verde y blanco. A eso se suma conectividad 5G, un punto que gana peso en un mercado donde la velocidad de datos ya no es un lujo, sino un diferencial para trabajar, estudiar, mirar contenido o simplemente moverse con más agilidad en redes y videollamadas.

Uno de los argumentos centrales del equipo está en el frente: incorpora un panel Super AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución Full HD+ y refresco de 120 Hz. Lo acompaña una configuración generosa para su segmento: 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Y para quienes guardan mucho, hay margen extra: el espacio puede ampliarse con microSD hasta 1 TB.

Cámaras con estabilización, batería grande y funciones con IA En fotografía, Samsung arma un conjunto versátil. El módulo trasero trae tres cámaras: un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica, una lente ultra gran angular de 8 MP y un macro de 2 MP para tomas cercanas. Al frente, suma 13 MP para selfies y videollamadas con buena definición. El otro punto fuerte es la autonomía: batería de 5000 mAh, pensada para llegar al final del día sin depender del cargador a cada rato. Además, el equipo incorpora herramientas basadas en inteligencia artificial, un paquete de funciones que suele apuntar a optimizar tareas, ajustar escenas y mejorar ciertos resultados sin que el usuario tenga que tocar demasiados parámetros.