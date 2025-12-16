El dato sobre los créditos hipotecarios que celebró el Banco Nación

El presidente del Banco Nación , Daniel Tillard , junto al vicepresidente de la entidad, Darío Wasserman, el gerente general, Gastón Alvarez, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo celebraron la firma de la escritura Nº 20.000 del programa “+Hogares con BNA”, un hito que evidencia el crecimiento de la cartera de créditos hipotecarios de la entidad.

En la oportunidad, el ministro Caputo destacó su satisfacción por acompañar a familias que, con esfuerzo, acceden al crédito hipotecario. “Que una familia pueda acceder a un crédito hipotecario no debería ser una excepción, sino la norma. Este tipo de financiamiento es fundamental porque dinamiza la economía y genera trabajo en muchos sectores”, subrayó.

Y remarcó “quiero pedirles a las provincias que tengan en cuenta el impacto de Ingresos Brutos , un impuesto distorsivo que encarece el crédito hipotecario y limita lo que pueden pagar las familias. Este mercado es esencial para el crecimiento económico, y me alegra enormemente que más familias puedan acceder a su vivienda”.

Por su parte, el titular del Banco destacó “este hito es muy importante porque representa la concreción de la mitad de la propuesta de nuestra línea de financiamiento para la vivienda. Cuando anunciamos esta herramienta el año pasado asumimos el compromiso de alcanzar las 40.000 hipotecas, y hoy ese objetivo se traduce en 20.000 hogares y cerca de 80.000 personas beneficiadas”.

A su turno, Álvarez agregó: “Hemos desembolsado ya más de 2,8 billones de pesos y estamos en las 24 provincias. A través de nuestro Marketplace ‘+Hogares con BNA’ podemos llegar a las familias de forma digital, que elijan su propiedad, tener la precalificación y acceder rápidamente a la casa propia”.

La cuota de los créditos hipotecarios aumenta de acuerdo a la inflación. Foto: Freepik La cuota de los créditos hipotecarios aumenta de acuerdo a la inflación en el Banco Nación.

El nuevo crédito hipotecario del Banco Nación

El nuevo hogar será para la familia Maidana- Medina, de Villa Celina, en La Matanza, quienes recibieron su crédito en un plazo de solo 70 días, un indicador del proceso ágil y eficiente que hoy ofrece la entidad. Este caso reafirma el rol estratégico de la institución en el acompañamiento a las familias y refleja el impacto de un financiamiento accesible, potenciado por nuevas herramientas digitales que simplifican la búsqueda, selección y compra de inmuebles, acelerando cada instancia del trámite hipotecario.

En el acto, participaron también los directores Alejandro Henke, Armando Guibert, Miguel White, Gonzalo Pascual, Delfina Hempe, el síndico Marcelo Bastante, el subgerente general principal de Negocios, Rodrigo García; de Asuntos Legales, Sergio Bárzola, Red de Sucursales y Operaciones, Mauricio Caruso; el gerente departamental de Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios, Lucas Ponisio; y su equipo de gestión, quienes tuvieron un rol clave la expansión de las herramientas estratégicas para fortalecer el acceso al crédito hipotecario y modernizar los procesos comerciales.

Lanzado en mayo de 2024, el programa “+Hogares” registra una demanda sostenida que refleja el creciente interés por acceder a la vivienda propia en todo el país con las condiciones de financiamiento más accesibles del mercado, que facilitan el ingreso a miles de argentinos al sueño de la casa propia.