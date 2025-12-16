Tras el anuncio del nuevo esquema cambiario, los bonos suben y el riesgo país perfora los 600 puntos

Los activos argentinos reaccionan positivamente ante las modificaciones en las bandas cambiarias. Los bonos en verde y el riesgo país a la baja.

Los activos argentinos reaccionan positivamente ante las modificaciones en las bandas cambiarias, que se actualizarán con un crawl atado a la inflación y también que el BCRA comenzará a acumular reservas. Los bonos suben en Wall Street y el riesgo país logra perforar los 600 puntos.

En Nueva York, la deuda argentina cotiza en verde, impulsada por el Bonar 2041 (+1,4%). Los bonos bajo legislación local cotizan en la misma sintonía, con avances de hasta el 2,5% para el Bonar 2041.

El riesgo país se ubica 573 puntos básicos y, de esta manera, logra romper el piso de las 600 unidades.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 1,1%. Las acciones del panel líder operan con mayorías en suba, impulsadas por Aluar (+5,1%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan mixtos.