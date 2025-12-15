Wall Street: los bonos con subas en el arranque de la semana, mientras los ADR se dan vuelta y operan en rojo

A la espera de señales claras sobre los instrumentos que utilizará el oficialismo para los fuertes vencimientos de enero, los activos argentinos operaron en verde en Wall Street en el arranque de la rueda, pero a media tarde los ADR cambiaron de signo. Los bonos cotizan en verde, mientras que los ADR operan con subas generalizadas.

La deuda soberana en dólares sube hasta 1,1% en Nueva York, impulsada por el Global GD35, seguido por el GD30 y los Bonares 2038 y el Bonar AL30, ambos con suba de 0,7%. Así, el riesgo país se ubica en los 623 puntos básicos, de manera que el índice que elabora el JP Morgan no logra perforar las 600 unidades, un primer objetivo del Gobierno para acceder a los mercados voluntarios de deuda.

En cuanto a los bonos bajo legislación local, en tanto, se disparan hasta 2,2%. como es el caso del Global 2030 y el Global 2035 (2%). Hay desempeños sólidos también en los Bonares AL38 y AL30, con suba de 1,6%, los Bonares AL41 y AL35 (1,4%) y el Bonar AL29 que avanza 1,1%.

En la plaza local, el índice S&P Merval sube 1,48%, luego de comenzar la jornada con un leve alza. La semana pasada, el índice bursátil cerró con un desempeño negativo de 2,2% en pesos y retrocedió 2,6% medido en dólares .

Las acciones del panel líder operan con mayorías de subas, impulsadas por Banco Supervielle (3,9%), seguido por Banco de Valores (2,8%), lo mismo que BBVA. También muestras alzas relevantes Banco Macro (2,2%), Edenor (2,1%), Transportadora Gas del Sur (1,9), Telecom (1,7%), Banco Galicia (1,6%) y Central Puerto (1,6%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street cotizan con resultados mixtos, marcando alzas de hasta el 1,9%, como el caso de Grupo Financiero Galicia, Edenor (1,77%), seguido por Banco Supervielle (1,45%), Central Puerto (1,05%) y Pampa Energía (1,13%).

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.465 en la pizarra del Banco Nación. Pero la nota destacada de la jornada es la disparada del dólar blue, que pegó un salto de 2,42%, para quedar en $1440 para la compra y $1460 para la venta.

El dólar mayorista, en tanto, retrocedió -0,17% hasta $1429,50 para la compra y $1438,50 para la venta. En cuanto a los dólares financieros, el MEP sube 0,4% hasta $1485,13, mientras que el Contado con Liquidación de títulos públicos quedó en $1504,24, una baja de -0,3%.