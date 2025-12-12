Wall Street: los bonos y las acciones argentinas suben en la última rueda de la semana

Los activos argentinos cotizan al alza en Wall Street en la última jornada hábil de la semana. El riesgo país se mantiene arriba de los 600 puntos.

Tras la emisión del Bonar 29N el miércoles y de la última licitación en pesos del jueves, los activos argentinos cotizan al alza en Wall Street en la última jornada hábil de la semana. El mercado aguarda aún por las señales del Gobierno por el financiamiento para hacerle frente a los pagos de deuda de enero.

La deuda soberana en dólares cotiza en verde, impulsada por el Global 2046 (+1,3%). Los bonos bajo legislación local operan en la misma tónica con subas de hasta 0,5%.

Mientras que el riesgo país bajo un par de unidades hasta los 628 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 0,5%. Las acciones del panel líder cotizan con mayorías de subas, impulsadas por Sociedad Comercial del Plata (+2,4%).%

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street suben, traccionados por los ADRs de Cresud (+1,4%) y Supervielle (+1,2%).