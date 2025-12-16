Siguen los cambios en el Gobierno: Daniel Tillard renunció como presidente del Banco Nación

Daniel Tillard , presidente del Banco Nación , presentó su renuncia al cargo de la entidad y en su lugar quedará Darío Wasserman, que ocupaba hasta entonces la vicepresidencia, según confirmaron a MDZ fuentes oficiales, que señalaron se trata de una "etapa cumplida".

“El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, le comunicó hoy al ministro de Economía, Luis Caputo , su decisión de renunciar al cargo que asumió el 26 de diciembre de 2023″, expresó el comunicado publicado por el Palacio de Hacienda. Y añadió: "En su lugar, asumirá el actual vicepresidenta, Darío Wasserman, quien continuará con las políticas que la entidad viene llevando adelante".

Tillard, cercano al gobernador Juan Schiaretti, se desempeñaba al frente de la entidad bancaria desde diciembre de 2023. El cordobés mantenía estrechos vínculos con el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien conocía por su paso en la dirección del Banco Provincia de Buenos Aires.

Con Francos corrido del gabiente, renunció al cargo a fin de octubre pasado, Tillard perdió respaldo dentro del gobierno y en un lugar clave donde varios quieren colocar sus alfiles en esa silla."Las terminales politicas cambiaron, para este rol se necesita apoyo", comentaron a este medio desde el entorno del ahora expresidente del Banco Nación.

En su lugar asumirá Darío Wasserman como titular del Banco Nación, quien hasta el momento ocupaba la vicepresidencia del banco. "Wasserman sigue las mismas politicas, hay continuidad", apuntaron a este medio desde la entidad.

Darío Wasserman.jpg Darío Wasserman, nuevo presidente del Banco Nación. Facebook Garantizar

Wasserman es un hombre cercano a Karina Milei. Está casado con Pilar Ramírez, presidenta de la Liebrtad Avanza en CABA y jefa del bloque del partido en la legislatura porteña, como así también la principal armadora del oficialismo y de Karina en la Ciudad.

Es más, la casa de Darío Wasserman y Pilar Ramírez sirvió de encuentro entre el presidente Javier Milei y varios empresarios y políticos cuando Milei era diputado.

El saludo de Caputo a Daniel Tillard por redes sociales

El ministro de Economía, Luis Caputo se expresó al respecto. "Muchas gracias Daniel. Muchos éxitos Darío en esta nueva etapa", escribió el funcioanrio a través de sus redes sociales.