Dólar oficial y blue: cómo reaccionan tras la media sanción del Presupuesto 2026 en Diputados

La carrera alcista del dólar parece no tener fin, y el blue ya cruzó la barrera psicológica de los 1.500 pesos.

En una maratónica jornada legislativa, donde el Gobierno logró media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de diputados, el dólar refleja bajas en algunas de sus cotizaciones, y suba en el minorista, en la jornada de este jueves en el mercado cambiario.

El dólar oficial minorista se vende a $1.480 en la pizarra del Banco Nación, lo que significa una suba de $5. En tanto, el mayorista opera a $1.450. Mientras que el dólar blue cotiza a $1.495, una baja de $5.

Por el lado de los financieros, el MEP se negocia a $1.504,25, un caída de 0,7%, y el CCL a $1.556,53, un retroceso de 0,4%.

dolar billete (2) Alf Ponce Mercado / MDZ Media sanción del Presupuesto 2026 en Diputados El Gobierno logró en la madrugada de este jueves darle media sanción al Presupuesto 2026 en Diputados. La Libertad Avanza consiguió 132 votos afirmativos en la Cámara Baja para aprobar el proyecto en general, pero los 117 afirmativos no alcanzaron, contra los 123 negativos, para defender capítulo 11, que incluía el artículo 75 que derogaba las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.