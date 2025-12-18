Dólar oficial y blue: cómo reaccionan tras la media sanción del Presupuesto 2026 en Diputados
El Gobierno consiguió media sanción del Presupuesto 2026. Cómo se vieron afectadas las distintas cotizaciones del dólar.
En una maratónica jornada legislativa, donde el Gobierno logró media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de diputados, el dólar refleja bajas en algunas de sus cotizaciones, y suba en el minorista, en la jornada de este jueves en el mercado cambiario.
El dólar oficial minorista se vende a $1.480 en la pizarra del Banco Nación, lo que significa una suba de $5. En tanto, el mayorista opera a $1.450. Mientras que el dólar blue cotiza a $1.495, una baja de $5.
Te Podría Interesar
Por el lado de los financieros, el MEP se negocia a $1.504,25, un caída de 0,7%, y el CCL a $1.556,53, un retroceso de 0,4%.
Media sanción del Presupuesto 2026 en Diputados
El Gobierno logró en la madrugada de este jueves darle media sanción al Presupuesto 2026 en Diputados. La Libertad Avanza consiguió 132 votos afirmativos en la Cámara Baja para aprobar el proyecto en general, pero los 117 afirmativos no alcanzaron, contra los 123 negativos, para defender capítulo 11, que incluía el artículo 75 que derogaba las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.
El oficialismo tendrá una difícil disputa para pasar la llamada "Ley de leyes" en el Senado. La Cámara Alta podría modificar o agregar artículos al texto aprobado por los diputados y en ese caso regresaría a la cámara por donde ingresó al anteproyecto. También, quedará por verse si desde la Libertad Avanza insistirán en la derogación del financiamiento universitario y emergencia pediátrica.