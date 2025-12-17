Sigue la baja del riesgo país: el índice se ubica en su mínimo desde enero

Tras los anuncios de las modificaciones en las bandas cambiarias, el riesgo país se desplomó hasta ubicarse en el valor más bajo desde julio de 2018.

Tras los anuncios de las modificaciones en las bandas cambiarias por parte del Banco Central( BCRA), el riesgo país se desplomó y no sólo logró perforar la barrera de los 600 puntos, sino que bajó hasta ubicarse en el valor más bajo en 11 meses.

En la jornada de este miércoles, el índice que elabora el JP Morgan se ubica en 569 unidades, un retroceso del 0,7%, tras bajar en la rueda del martes un 5% luego de que se conocieran los anuncios en las modificaciones en las bandas cambarias y que el BCRA iniciará un proceso de acumulación de reservas. Desde el cierre del viernes, el riesgo país cayó 55 unidades.

De esta manera, el índice no sólo logró perforar la barrera de las 600 unidades, algo que no ocurría desde enero de este año. Así, se ubica en los valores más bajos desde el 9 de enero cuando el riesgo país tocó los 560 puntos básicos y marcó el mínimo de 2025 por el momento.