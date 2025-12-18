Dólares del colchón: qué dice el proyecto de Inocencia Fiscal que obtuvo media sanción en Diputados

La Cámara de diputados dio media sanción al proyecto que incentiva el uso de los dólares que los argentinos tiene guardados bajo el colchón. Se trata del proyecto de ley Régimen Penal Tributario y Procedimiento Tributario, conocido como "inocencia fiscal".

El objetivo es simplificar los procesos impositivos promover la regularización de los dólares que se encuentran fuera del sistema financiero, es decir, el "canuto" de los ahorristas, mediante una simplificación impositiva y elevando los montos punibles de evasión fiscal para bajar la conflictividad judicial.

Un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, sostuvo que el proyecto “busca recuperar la confianza ciudadana en el sistema tributario, simplificar procedimientos, reducir cargas administrativas y fomentar un entorno más equitativo y eficiente”, con una mayor prioridad al pago voluntario y una fiscalización más selectiva.

El documento establece un reforma en el Régimen Penal Tributario que determina nuevos montos para los delitos fiscales.

El piso para ser investigado por evasión simple subirá de $1,5 millones a $100 millones y para la evasión agravada pasará de $15 millones a $1000 millones.

También se incorpora un mecanismo que permite extinguir la acción penal si el contribuyente cancela la deuda e intereses antes de que se formule la denuncia.

Cambios en el impuesto a las ganancias

A su vez, el texto aprobado en Diputados crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias. Para las personas físicas el límite pasará hasta $1.000 millones de ingresos anuales y patrimonios menores a $10.000 millones.