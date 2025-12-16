Misiones licitó una obra de alta tensión energética por 75 millones de dólares

El gobernador Hugo Passalacqua encabezó la apertura de ofertas para la construcción de una línea de alta tensión de 132 kV que unirá las localidades de Leandro N. Alem y Oberá , ubicadas en el centro de la provincia de Misiones situadas a unos 30 kilómetros entre sí.

Se trata de una de las obras de mayor alcance ejecutadas en los últimos años en la provincia, con impacto directo en al menos 30 municipios.

El proyecto alcanzará a unas 100 mil familias, que quedarán incorporadas a un sistema eléctrico con mayor capacidad y estabilidad.

La inversión prevista asciende a unos 75 millones de dólares y será financiada con un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

El gobernador Hugo Passalacqua , estuvo acompañado por el ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, Adolfo Safrán; el ministro de Energía, Paolo Quintana; la presidenta de Energía de Misiones, Virginia Kluka; y los intendentes de Oberá, Pablo Hassan, y de Leandro N. Alem, Matías Sebely.

Más energía

La infraestructura permitirá unir las estaciones transformadoras de San Isidro, Leandro N. Alem y Oberá. Todo ello con el objetivo de ampliar la capacidad del sistema eléctrico en una región con alta demanda industrial.

Según especifica economis.com Leandro N. Alem presenta limitaciones para su expansión productiva debido a la capacidad energética disponible, situación que afecta a industrias como la Cooperativa Tabacalera, Cofra, Sudamericana de Maltería y plantas del sector plástico, entre otras.

La obra prevé una inversión de US$75 millones, financiada mediante un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF), luego de no concretarse el financiamiento nacional. El plazo estimado de ejecución es de entre uno y dos años, según el avance de las distintas etapas. La elaboración del pliego y el proceso licitatorio estuvieron a cargo de los organismos provinciales competentes de acuerdo a las normativas vigentes. Energía de Misiones tendrá a su cargo la operación del sistema una vez incorporada la nueva infraestructura.

El proyecto contempla la ampliación de las estaciones transformadoras San Isidro en la localidad de Posadas y Oberá II, la construcción de una nueva estación transformadora en Leandro N. Alem y la puesta operativa de 116 kilómetros de línea aérea de alta tensión.

Del total del tendido, 80 kilómetros corresponderán a una doble terna entre San Isidro y Alem, mientras que 36 kilómetros serán de simple terna, con postación preparada para doble terna, entre Alem y Oberá. Todas las instalaciones operarán a un nivel de tensión de 132 kV.

La línea se ejecutará con postación de hormigón armado, en configuración doble terna coplanar vertical, con conductor de aluminio-acero de 300/50 mm² y cable de guardia OPGW de 24 fibras ópticas. Las estructuras estarán fundadas, salvo casos especiales, en macizos de hormigón simple. Las tres estaciones transformadoras se configurarán para niveles de 132/33/13,2 kV, con abastecimiento a la zona central de la provincia.

“Dará garantía y certeza de un suministro eléctrico”

Hugo Passalacqua explicó que el proyecto contempla una traza de aproximadamente 116 kilómetros desde la estación transformadora San Isidro, en las afueras de Posadas, con ampliaciones de infraestructura y estaciones transformadoras en Alem y Oberá.

“No es un simple cableado: es una línea de alta tensión que va a dar garantía y certeza de un suministro eléctrico fluido para una región altamente productiva”, afirmó.

El gobernador destacó además las condiciones del financiamiento obtenido. Precisó que el crédito alcanza los 75 millones de dólares, con una tasa del 5,9 por ciento y un plazo de 15 años, lo que consideró “un financiamiento extraordinario” en el contexto actual. “Sin energía no hay industria, no hay producción y no hay desarrollo. Esta es una inversión bien hecha, pensada para el empleo y para el crecimiento de Misiones, incluso en un momento de dificultades económicas”, señaló.

“Resuelve las limitaciones del aparato productivo”

De su parte el intendente de Oberá, Pablo Hassan, remarcó que la obra permitirá resolver una de las principales limitaciones estructurales que enfrenta el aparato productivo regional. Indicó que cámaras empresarias y sectores industriales venían advirtiendo sobre la falta de capacidad energética para ampliar inversiones y generar más puestos de trabajo. “Esta línea es una respuesta concreta a una necesidad largamente planteada por el sector productivo de toda la zona centro”

“Destrabará proyectos industriales”

El intendente de Leandro N. Alem, Matías Sebely calificó el anuncio como “un día histórico” para su ciudad y para los municipios del entorno. Señaló que muchas empresas habían postergado inversiones por no contar con garantías de abastecimiento eléctrico y explicó la obra con una metáfora sencilla: “Pasamos de una ruta de dos carriles a una autopista de ocho carriles para la energía”. Según sostuvo, la nueva línea permitirá destrabar proyectos industriales, impulsar el empleo y beneficiar no solo a Alem y Oberá, sino también a al menos nueve municipios de la región.