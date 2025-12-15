Se derrumbó la demanda de dólares y la expectativa de devaluación tras las elecciones

La demanda de dólares se desplomó tras las elecciones. De acuerdo a datos oficiales del Banco Central ( BCRA ), la compra neta de divisas por parte del sector privado (personas físicas y jurídicas) fue de alrededor de US$1.100 millones, muy inferior a los US$5.300 millones registrados en octubre.

El dato, que se informaría a fin de diciembre, fue adelantado en la presentación del vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning , ante inversores durante el Seminario Internacional de Inversores LarrainVial AMI.

Según informó el BCRA, en noviembre hubo una reversión de la dolarización de carteras de US$8.400 millones y una reducción del atesoramiento minorista a US$200 millones mensuales.

Según difundió el BCRA, las personas físicas compraron apenas US$200 millones en noviembre, lejos de de los US$ S$4.669 millones de octubre y del pico de US$5.080 millones de septiembre, según se desprende del informe "Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario".

Desde el levantamiento parcial del cepo, por mediados de abril, los argentinos demandaron un total de US$22.505 millones para atesoramiento. Lo que refleja el alto nivel de cobertura pre electoral que tuvieron las personas.

En el desagregado de lo que va del año, el guarismo implicó: abril (US$2.048 millones), mayo (US$2.262 millones), junio (US$2.416 millones), julio (US$3.308 millones), agosto (US$2.422 millones) y septiembre (US$5.080 millones). En tanto, las ventas fueron US$111 millones, US$308 millones, US$396 millones, US$367 millones, US$562 millones y US$575 millones, respectivamente. En el neto, el acumulado desde la flexibilización de las restricciones cambiarias fue de US$19.513 millones.

Caen las expectativas de devaluación

En la misma línea, las expectativas devaluatorias, que habían trepado en la previa electoral, también retrocedieron tras las comicios de octubre, según se observa en las operaciones del mercado de futuros de dólar.

Banco-Central2

Las expectativas cambiarias, tanto del mercado como de los analistas, muestran un aumento de la sostenibilidad en el régimen de bandas cambiarias. Recién para abril de 2026, el tipo de cambio se acercaría al techo en los $1.600.