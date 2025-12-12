Luis Caputo sale a buscar US$3.000 millones para los vencimientos de enero: qué alternativas hay sobre la mesa

Pese a la vuelta de Argentina los mercados de deuda, tras ochos años sin emisiones de bonos en moneda extranjera, la city sigue de cerca los pasos del ministro de Economía, Luis Caputo , para conseguir los dólares que faltan para hacerle frente a los vencimientos de enero.

En la licitación del Bonar 29N , si bien el Gobierno licitó US$1.000 millones con un cupón al 6,5%, obtuvo US$910 millones a una tasa del 9,26%. A su vez, el Tesoro Nacional tenía US$210 millones al 5/12 en la cuenta corriente del Banco Central (BCRA). Lo cual asciende a US$1.120 los recursos que cuenta actualmente el oficialismo para los pagos de deuda de enero, que ascienden a US$ 4.300 millones. Es decir, Caputo debe buscar US$3.200 millones.

Pero el mercado no sólo mira los vencimientos de principios de 2026, en julio del año que viene Caputo deberá afrontar otros US$4.200 millones. Para entonces, el Gobierno se ilusiona con volver a los mercados internacionales de crédito y poder rollear la mayor parte. Misma dinámica que en 2027, por lo que en total se deberá pagar unos US$18.000 millones en dos años.

Hasta que no quede resuelto el esquema para conseguir los US$3.200 millones que le faltan al Gobierno para cubrir la totalidad de los vencimientos de enero, los mercados seguirán inquietos.

Para antes de fin de año, el oficialismo espera recibir cerca de US$700 millones por la adjudicación para la gestión privada de las represas del Comahue. De concretarse, faltarían unos US$2.500 millones más.

Otras posibilidad es el Tesoro vuelva a comprar dólares en el MULC. Al 5/12, contaba con US$210 millones en le cuenta del BCRA. En los últimos días se detectaran operaciones de compra y venta de divisas por parte del propio Tesoro para atender una demanda sostenida, los datos oficiales se conocerán en los próximos días porque salen con rezago. El mercado especula con que el Tesoro se habría desprendido de US$86 millones entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre, y compró US$270 entre miércoles y jueves de esta semana. Si bien podría retomar las compras, lo haría por un monto menor debido a que provocaría un aumento en el tipo de cambio.

La alternativa que los analistas y operadores financieros ven más probable es que el Palacio de Hacienda cierre el REPO con bancos por un monto que oscila entre US$5.000 y US$7.000 millones, según confirmó el propio Luis Caputo.

Otra canilla de financiamiento sería la aprobación de la metas con el FMI, que destrabaría un desembolso por US$1.000 millones. Sin embargo, el BCRA está lejos de cumplir la meta de acumulación de reservas netas y lo más probable es que el equipo económico solicite otro "waiver".

Sobre la mesa también está la posibilidad que se active otro tramo del swap con Estados Unidos, algo que no descartó Caputo. Finalmente, el ministro podría recurrir a nueva emisión tras conseguir US$910 millones con el Bonar 29N esta semana.