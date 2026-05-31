Karina vs. los Caputo: la trastienda de la interna libertaria por el armado electoral y el pacto con las provincias

La mesa política designada por el presidente Javier Milei atraviesa una fuerte interna en torno al criterio que debe adoptar el Poder Ejecutivo para negociar con los gobernadores. El debate central gira en torno a cómo equilibrar la aprobación de las reformas económicas pendientes en el Congreso con el armado de las alianzas de cara a las elecciones presidenciales de 2027 , donde el mandatario buscará la reelección.

Se trata de una vieja diferencia de criterios que ya había marcado la discusión de los comicios legislativos en 2025 y que hoy vuelve a ganar centralidad en los despachos de Balcarce 50. Según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, hoy coexisten dos posturas firmes e irreconciliables en la cúpula libertaria.

Por un lado, el ministro de Economía, Luis Caputo , y el asesor presidencial, Santiago Caputo , lideran la postura de acelerar un acuerdo macro con los mandatarios provinciales. Para este sector, el pacto no debe limitarse únicamente al plano legislativo y de gestión diaria, sino que debe incluir compromisos electorales firmes tanto a nivel nacional como provincial.

Desde el entorno de los Caputo argumentan que es urgente imprimirle "sustentabilidad" a la administración y tejer alianzas con todos los sectores que compartan la agenda del Presidente para garantizar un verdadero blindaje político.

"Si empezás a tener inconvenientes en el Congreso se complica el escenario. Además, no sé qué tan factible es que los gobernadores estén de acuerdo en votar proyectos sin certezas hacia adelante", razonan cerca del Palacio de Hacienda.

La resistencia de Karina Milei y el factor Mundial 2026

En la vereda de enfrente se planta la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, respaldada por los primos Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem. Este ala del oficialismo se resiste tajantemente a abrir el juego electoral de forma prematura y exige patear las discusiones de listas para después del Mundial de Fútbol de 2026, que comenzará el próximo 11 de junio.

A pesar de la fuerte puja de intereses, dentro de las filas de La Libertad Avanza reconocen que la línea que predomina es la de "El Jefe". La hermana del presidente sigue siendo la dueña indiscutida de la lapicera para el diseño final de las listas de cara a 2027, lo que obliga al resto de la mesa a acatar sus tiempos.

La reforma electoral: la llave para la reelección

Más allá de las diferencias cronológicas de la interna, hay un punto de convergencia y de máxima tensión con las provincias: la reforma electoral.

Esta iniciativa es considerada una pieza clave dentro de la estrategia oficialista, ya que un cambio en las reglas de votación actual —resistido por varios gobernadores feudales y de la oposición— le otorgaría a Javier Milei una plataforma mucho más competitiva y transparente para asegurar su continuidad en la Casa Rosada por cuatro años más.