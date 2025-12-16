Taylor Swift repartió 197 millones de dólares en bonos extras al equipo de su gira "The Eras Tour"

Con el estreno de la nuevo docuserie de 6 episodios de la gira mundial de Taylor Swift , conocida como " The Eras Tour ", se reveló que la cantante ganadora de 14 premios Grammy otorgó 197 millones de dólares en bonificaciones a su equipo a lo largo de su extenso recorrido por 5 continentes que duró aproximadamente dos años.

The Eras Tour es considerada la gira más taquillera de la historia con más de 2 mil millones de dólares recaudados en 149 shows en todo el mundo, de acuerdo con el registro de Guinness World Records y cifras reportadas a Billboard y Pollstar. Por lo tanto, Swift contó en el documental "The End of an Era" en Disney+ que "un día extra es fundamental, porque sentar un precedente con el Eras Tour es fundamental para mí, ya que quienes trabajan en la gira , si la gira recauda más, reciben una bonificación mayor", y agrega: "Esta gente trabaja muchísimo y son los mejores en lo que hacen".

Desde los choferes que conducían los camiones que transportaba el mega escenario de la artista de una ciudad a otra, hasta técnicos de sonido, productores hasta los coreógrafos y bailarines recibieron una carta de agradecimiento de puño y letra de la misma Swift con un sello de lacre, además de una bonificación aparte de su salario.

De acuerdo con lo confirmado por la revista People y según se ve en el documental, Taylor Swift repartió 197 millones de dólares en bonificaciones a lo largo de la gira a su extenso equipo.

"Les escribí una nota a cada miembro del equipo. Me llevó un par de semanas, pero es divertido escribirlas", afirmó la superestrella en uno de los episodios. "Es divertido pensar en las vidas que van a retomar, en el tiempo libre que van a tener y en los niños que no han visto porque han estado fuera durante meses".

"Hacer que valga la pena para ellos se siente como la mañana de Navidad, cuando finalmente puedes decir 'gracias'", contó visiblemente emocionada Swift, de 36 años.

La reacción del equipo de Taylor Swift

En la secuencia en la que Swift les entrega las tarjetas con las bonificaciones, primero dice unas palabras ante su equipo: "Todos tienen el mismo mensaje en su tarjeta. Así que esperaba que pudieran abrirla, pero antes de que vean la suya, solo quería decirles, chicos, que esta etapa de la gira ha sido más difícil que cualquier otra que haya hecho en vivo".

"Ustedes han asumido esto con tanta emoción y curiosidad, la resistencia que han demostrado, pero el espíritu que han demostrado, lo mucho que han dado a este público, eso me da cada noche", confesó la artista, para luego pedirle a uno de sus bailarines, Kameron Saunders, que haga los honores.

"Querido Kam: Hemos viajado por el mundo como nos propusimos. Hemos deslumbrado a las multitudes, pero también hemos extrañado a la familia. Mi gratitud total no viene de un banco, pero aquí tienes [bip] dólares solo para decirte gracias. Con cariño, Taylor", lee, mientras otros miembros del equipo reaccionan con asombro y sorpresa, algunos de ellos visiblemente emocionados.

Por otro lado, uno de los socios logísticos de la gira The Eras Tour, Mike Scherkenbach, director ejecutivo de Shomotion Trucking Company la cual se encargó del transporte de las distintas estructuras del escenario, reveló en el episodio que quien entregó los cheques a "nuestros conductores" fue el padre de la cantante, Scott Swift.

"Y presentó cartas escritas a mano por Taylor. Es increíble", cerró.