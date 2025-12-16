Estados Unidos mató a otras ocho personas en ataques contra tres lanchas en el Pacífico

Estados Unidos informó que los nuevos ataques en aguas del océano Pacífico contra tres lanchas posibles narcolanchas dejaron un saldo de ocho personas muertas.

Estados Unidos ya atacó varias "narcolanchas" en el Pacífico. Foto Departamento de Defensa EE.UU.

El Ejército de Estados Unidos anunció en la madrugada de este martes la muerte de ocho personas en ataques distintos contra tres lanchas en aguas del océano Pacífico, en el marco de su campaña con la que supuestamente busca acabar con el narcotráfico.

"Un total de ocho narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en la primera lancha, dos en la segunda y tres en la tercera", indicó en su cuenta de la red social X el Mando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Southcom).

Los ataques fueron efectuados por la Fuerza de Tarea Conjunta 'Lanza del Sur' (nombre también empleado por el Pentágono para referirse a esta campaña de bombardeos) contra tres embarcaciones que, según indicaron, estaban "operadas por organizaciones terroristas designadas".

https://www.bbc.com/mundo/articles/cx2ljn2kr53o Estados Unidos reveló que destruyó tres barcos de supuestos narcotraficantes. Foto Ministerio Defensa EE.UU. Pete Hegseth en X Para Estados Unidos se dedican al narcotráfico "La Inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y se dedicaban al narcotráfico", señaló el cuerpo dirigido por la cartera de Defensa de Pete Hegsteth, desde Estados Unidos.