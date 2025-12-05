Estados Unidos mata a cuatro personas en un ataque contra una presunta narcolancha

Un nuevo ataque de Estados Unidos en el Pacífico da muerte a cuatro personas que viajaban en una presunta narcolancha hacia ese país.

Estados Unidos ya ha atacado varias "narcolanchas" en el Pacífico. Foto Departamento de Defensa EE.UU.

El Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom) anunció un ataque que dejó cuatro muertos a bordo de una embarcación que bombardeó en el Pacífico, en el marco de una operación supuestamente dirigida contra el narcotráfico que desde el pasado septiembre se ha cobrado en este océano y en el mar Caribe la vida de más de 80 personas.

"El 4 de diciembre (...) la Fuerza Operativa Conjunta 'Lanza del Sur' ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra un buque en aguas internacionales operado por una organización terrorista designada", ha señalado a través de la red social X sobre una acción que ha dado muerte a "cuatro narcoterroristas varones a bordo del buque".

Como en otras ocasiones, el cuerpo militar ha justificado una acción ordenada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, alegando que la Inteligencia estadounidense "confirmó" que la embarcación objetivo del bombardeo transportaba "narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental".

Los ataques de Estados Unidos El jefe del Pentágono afirmó a principios de esta semana que "apenas han comenzado" los ataques contra presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el Pacífico oriental.