¿Trump en Argentina? El embajador de EE.UU. anticipó gestiones para que visite a Javier Milei

La posibilidad de que Donald Trump visite Argentina dejó de ser un rumor diplomático y pasó a instalarse como un objetivo explícito del flamante embajador estadounidense, Peter Lamelas , quien este jueves aseguró que hará “todo lo posible” para concretar la llegada del presidente de Estados Unidos al país.

El anuncio no fue en un ámbito menor: lo dijo durante el evento de bienvenida organizado por la Cámara de Comercio de EE.UU. en la Argentina (AmCham) , realizado ante una platea repleta de funcionarios del gobierno de Javier Milei y referentes del empresariado local.

“Yo quiero ver qué podemos hacer para traer al presidente Trump aquí a la Argentina. Ustedes necesitan su apoyo para avanzar”, afirmó Lamelas en su primer discurso público desde que asumió en Buenos Aires.

El embajador confirmó además que su misión tiene un mandato directo de Trump. “El presidente me llamó y me pidió que ayudara a su amigo Javier Milei ”, relató, asegurando que cuenta incluso con comunicación directa con la Casa Blanca: “Cualquier cosa, levanta el teléfono y llámame”, habría sido la instrucción del mandatario estadounidense.

La frase resonó entre los asistentes al evento, donde estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el canciller Pablo Quirno; el ministro del Interior, Diego Santilli; el viceministro de Economía, José Luis Daza; el ministro de Salud, Mario Lugones; y una breve aparición del ministro de Economía, Luis Caputo. También participaron la presidenta de AmCham, Mariana Schoua; el CEO de la entidad, Alejandro Díaz; y el titular de JP Morgan Argentina, Facundo Gomez Minujín.

Lamelas reiteró que respaldará al Gobierno libertario y al sector privado estadounidense radicado en el país, y puso especial énfasis en el acuerdo comercial firmado recientemente entre ambas naciones. Sin embargo, fue la confirmación de gestiones para una eventual visita presidencial lo que terminó capturando la atención del encuentro. “Estoy dispuesto a trabajar día y noche para hacer de esto una realidad”, sostuvo.

Según el diplomático, una llegada de Trump tendría un valor estratégico para la relación bilateral y para el proyecto político de Javier Milei. Aseguró que Estados Unidos volvió a mirar a la Argentina como un socio clave luego de “40 o 50 años de desatención” y que un país fuerte “ayuda a estabilizar la región”.

Aunque aclaró que no busca inmiscuirse en la política local, Lamelas afirmó que cumplirá el pedido de su presidente de apoyar a la administración Milei para que “Argentina vuelva a ser grande como hace 80 años”.