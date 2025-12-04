Venezuela: para Naciones Unidas, Estados Unidos arriesga la seguridad de toda la región

Un grupo de expertos de Naciones Unidas ha alertado este jueves de que las recientes medidas de presión de la Administración de Donald Trump contra Venezuela suponen una "violación flagrante" de algunos tratados internacionales, ponen en riesgo la economía del país, así como la seguridad de toda la región.

La última de estas medidas "unilaterales" anunciada por Trump es el cierre del espacio aéreo venezolano. Sin embargo, los expertos de Naciones Unidas han recordado que el presidente de Estados Unidos "no tiene autoridad legal para 'cerrar' el espacio aéreo de otro Estado".

"Los Estados tienen soberanía completa y exclusiva sobre el espacio aéreo por encima de su territorio. Cualquier medida que busque regular, restringir o 'cerrar' el espacio aéreo de otro Estado constituye una violación flagrante de la Convención de Chicago", ha remarcado los expertos.

Asimismo, han insistido en que estas acciones contravienen la Carta de Naciones Unidas y han lamentado que hayan sido ya varias las aerolíneas internacionales que han suspendidos sus actividades debido a estas "advertencias" de Estados Unidos "sobre situaciones potencialmente peligrosas en los cielos sobre Venezuela".

Para los expertos de Naciones Unidas esta nueva maniobra representa "una peligrosa escalada", después del importante despliegue militar estadounidense en el Caribe, las varias declaraciones de Trump sobre el lanzamiento de operaciones en suelo venezolano y los bombardeos que han matado ya a más de 80 personas.

narcolancha lancha Frente a Venezuela, la ONU observa las acciones de Estados Unidos contra supuestas "narcolanchas". Foto Departamento de Defensa EE.UU.

Estos "asesinatos extrajudiciales" contra "supuestos narcotraficantes son graves violaciones del derecho a la vida y del Derecho Internacional", han subrayado los expertos, quienes han remarcado que los responsables de los mismos "deben ser investigados y procesados por homicidio".

Reclamo a Estados Unidos

"La larga historia de intervenciones externas en América Latina no debe repetirse. El respeto a la soberanía, la no intervención y la solución pacífica de los conflictos son esenciales para preservar la estabilidad internacional y evitar el deterioro de la situación", han remachado desde Naciones Unidas respecto de Venezuela.

Es por todo ello que han reclamado a Estados Unidos que se abstengan de acometer acciones que pongan aún más en riesgo la estabilidad de la región y garanticen que aquellas medidas que despliegue están en sintonía con los tratados internacionales. Dpa