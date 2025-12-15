Alerta regalos: denuncian venta en el país de juguetes prohibidos en los Estados Unidos

Empresarios de la industria de los juguetes emitieron un alerta pública por la venta en la Argentina, a través de plataformas de e-commerce , de productos retirados del mercado en Estados Unidos por representar riesgos para niños. La advertencia apunta a publicaciones bajo la modalidad de compra internacional.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) señaló que se trata de productos con antecedentes oficiales de retiro (recall) informados por la Consumer Product Safety Commission (CPSC), autoridad estadounidense de seguridad de productos, que no deberían seguir circulando para uso infantil.

Entre los casos detectados, la CAIJ mencionó un disfraz infantil retirado en diciembre de 2025 tras constatarse la presencia de ftalatos prohibidos, sustancias químicas asociadas a efectos adversos sobre la salud infantil, con especial riesgo ante la ingestión. Según el documento, ese artículo se ofrece en la Argentina como compra internacional sin advertir que fue retirado del mercado en su país de origen.

También se reportó la comercialización del “Silver Lining Cloud Activity Gym” de Skip Hop, un juguete para bebés. La cámara indicó que fue retirado en Estados Unidos , Canadá y México porque partes del producto pueden desprenderse y generar riesgo de asfixia; la autoridad estadounidense informó 12 reportes vinculados a niños llevándose piezas a la boca.

Otro producto señalado fue el “Conjunto de Muñecas Unicornio y Princesa Bettina”, que, de acuerdo con la alerta, coincide con un juguete retirado del mercado estadounidense por riesgo grave de lesiones o muerte por ingestión de baterías tipo botón, uno de los peligros más severos en la infancia.

A esa lista se sumó el “Zippee Silicone Activity Toy”, un juguete sensorial retirado en noviembre de 2025. La CAIJ indicó que la CPSC determinó que su diseño permite que extremos esféricos alcancen el fondo de la garganta, lo que representa un riesgo grave de asfixia o muerte y viola estándares obligatorios de seguridad.

Preocupación por la compra internacional

La advertencia central se enfoca en la vía de ingreso y comercialización: la modalidad de “compra internacional” en plataformas de e-commerce. Según el texto, estos productos pueden ser adquiridos por consumidores argentinos “sin controles previos en frontera”, sin certificación local visible y sin información clara sobre riesgos en la publicación.

En ese marco, el presidente de la CAIJ, Matías Furió, sostuvo que en la compra online no existiría obligatoriedad de publicar el marcado de conformidad con certificados de seguridad y que, además, faltaría fiscalización efectiva sobre juguetes destinados a chicos y chicas. La cámara remarcó que un producto retirado en otro país no debería llegar a manos de una familia en la Argentina.

Pedidos al Estado y plataformas de e-commerce

Como mensaje directo a madres, padres y cuidadores, la CAIJ pidió extremar precauciones al comprar juguetes por comercio electrónico, en especial bajo la modalidad señalada. Entre las recomendaciones, incluyó verificar si el juguete fue retirado en otros mercados y desconfiar de productos sin información clara sobre origen, certificación o fabricante, además de priorizar canales formales y comercios habilitados.

La entidad también difundió una herramienta de consulta para retiros internacionales (globalrecalls.oecd.org) y mencionó formularios para denunciar maniobras de comercio desleal y para reportar lesiones vinculadas al uso de juguetes, desarrollados por su Observatorio y junto al Comité Nacional de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de Pediatría.

En cuanto a medidas de política pública, la CAIJ solicitó fiscalización efectiva del comercio electrónico y de la compra internacional; exigencia del marcado de conformidad en todas las publicaciones de juguetes; canales ágiles de denuncia y retiro; y reglas claras para proteger la seguridad infantil y garantizar condiciones de competencia leal.

El documento completo del alerta de la CAIJ