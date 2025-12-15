Cuáles son las credenciales de PAMI habilitadas hasta fin de año

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) recordó cuáles son las credenciales vigentes para afiliados durante diciembre de 2025. Este documento es indispensable para acceder a todas las prestaciones y servicios que brinda la obra social.

Con la credencial, los afiliados pueden retirar medicamentos en farmacias, solicitar turnos en agencias, realizar trámites presenciales y online, validar consultas con especialistas y acceder a beneficios como anteojos gratuito s, pañales y otras coberturas destinadas a personas mayores.

Se consulta desde la app Mi PAMI y no requiere impresión. Permite gestionar trámites y acceder a prestaciones directamente desde el celular, por lo que es una de las opciones recomendadas por el organismo.

PAMI cuenta con dos formatos de credencial provisoria, ambos válidos y sin fecha de vencimiento.

Para obtener la credencial provisoria con QR, se debe ingresar a la web de PAMI y completar los siguientes datos: número de afiliación, sexo, número de DNI y número de trámite del DNI (11 dígitos). Quienes no cuenten con este último dato pueden optar por la credencial provisoria ticket.

Credencial plástica

Si bien ya no se entrega, el documento físico de PAMI continúa siendo válido para todas las gestiones. En caso de no tenerla o haberla extraviado, el afiliado puede utilizar cualquiera de los otros formatos disponibles.

La credencial plástica ya no se entrega, pero continúa habilitada para todas las gestiones.

Credenciales que ya no son válidas

Las únicas credenciales que dejaron de tener vigencia son la credencial provisoria sin QR y la credencial anterior. Todas las demás, digital, provisoria con QR, provisoria ticket y plástica, siguen plenamente habilitadas.