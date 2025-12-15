Cuáles son las credenciales de PAMI habilitadas hasta fin de año
PAMI recordó cuáles son las credenciales vigentes en diciembre para afiliados y qué formatos permiten acceder a prestaciones y trámites.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) recordó cuáles son las credenciales vigentes para afiliados durante diciembre de 2025. Este documento es indispensable para acceder a todas las prestaciones y servicios que brinda la obra social.
Con la credencial, los afiliados pueden retirar medicamentos en farmacias, solicitar turnos en agencias, realizar trámites presenciales y online, validar consultas con especialistas y acceder a beneficios como anteojos gratuitos, pañales y otras coberturas destinadas a personas mayores.
Te Podría Interesar
Las cuatro credenciales válidas en diciembre
Credencial digital
Se consulta desde la app Mi PAMI y no requiere impresión. Permite gestionar trámites y acceder a prestaciones directamente desde el celular, por lo que es una de las opciones recomendadas por el organismo.
Credenciales provisorias
PAMI cuenta con dos formatos de credencial provisoria, ambos válidos y sin fecha de vencimiento.
- Credencial provisoria con QR: se descarga desde el sitio web oficial de PAMI. Es importante aclarar que el formato sin código QR ya no tiene validez, por lo que, en ese caso, debe generarse nuevamente.
- Credencial provisoria ticket: puede imprimirse en las terminales de autogestión disponibles en agencias y Unidades de Gestión Local (UGL). Es una alternativa pensada para quienes no pueden realizar la descarga online.
Para obtener la credencial provisoria con QR, se debe ingresar a la web de PAMI y completar los siguientes datos: número de afiliación, sexo, número de DNI y número de trámite del DNI (11 dígitos). Quienes no cuenten con este último dato pueden optar por la credencial provisoria ticket.
Credencial plástica
Si bien ya no se entrega, el documento físico de PAMI continúa siendo válido para todas las gestiones. En caso de no tenerla o haberla extraviado, el afiliado puede utilizar cualquiera de los otros formatos disponibles.
Credenciales que ya no son válidas
Las únicas credenciales que dejaron de tener vigencia son la credencial provisoria sin QR y la credencial anterior. Todas las demás, digital, provisoria con QR, provisoria ticket y plástica, siguen plenamente habilitadas.