PAMI: los dos beneficios gratuitos que siguen vigentes en diciembre
PAMI mantiene dos beneficios clave: la entrega gratuita de anteojos y la provisión de elementos de apoyo para afiliados con movilidad reducida.
En el cierre del año, muchos afiliados de PAMI consultan qué prestaciones continúan habilitadas y cuáles requieren actualización de trámites. En este escenario, el organismo mantiene disponibles dos beneficios esenciales y totalmente gratuitos: la provisión de anteojos recetados y la entrega de elementos de apoyo para personas con movilidad reducida. Ambos continúan vigentes durante diciembre y pueden tramitarse sin costo a través de mecanismos presenciales o digitales según cada caso.
Anteojos gratuitos: cómo acceder al beneficio
PAMI ofrece todos los años un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien un par de lentes bifocales, sin ningún costo para el afiliado. Se trata de una prestación clave para la salud visual, que puede gestionarse directamente en cualquiera de las ópticas de la cartilla, sin necesidad de realizar trámites previos en la agencia.
Quiénes pueden solicitarlo
Puede realizar el trámite el afiliado, y en caso de no poder trasladarse, también un familiar o apoderado. Solo es necesario contar con la indicación médica correspondiente.
- Documentación requerida
- DNI.
- Credencial de afiliación.
- Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un especialista en oftalmología, donde figure la graduación requerida. La receta tiene una validez de 150 días.
Elementos de apoyo: colchón antiescaras, inodoro portátil y trapecio
El segundo beneficio vigente es la provisión gratuita de elementos destinados a mejorar la calidad de vida de afiliados con movilidad reducida o con patologías que requieren asistencia especial. PAMI entrega tres tipos de insumos: colchón antiescaras, inodoro portátil y trapecio.
Quién puede iniciar el trámite
La gestión puede realizarla el afiliado, un familiar, un apoderado o el médico tratante, siempre que esté habilitado para emitir la Orden Médica Electrónica.
Documentación necesaria
Si el médico genera la OME, no hace falta presentar documentación adicional. En caso de no contar con OME:
- DNI.
- Orden manual del médico de cabecera o especialista.
- Resumen de historia clínica con peso y talla del afiliado.
Dónde se solicita
Este es un trámite web que puede realizarse desde celular, computadora o tablet. También puede gestionarse de manera presencial en la agencia de PAMI, con turno previo. Si el médico emite la OME, el afiliado no debe realizar ninguna otra gestión.