PAMI: los dos beneficios gratuitos que siguen vigentes en diciembre

PAMI mantiene dos beneficios clave: la entrega gratuita de anteojos y la provisión de elementos de apoyo para afiliados con movilidad reducida.

Las gestiones pueden realizarse desde la web o en las agencias de PAMI con turno previo.

En el cierre del año, muchos afiliados de PAMI consultan qué prestaciones continúan habilitadas y cuáles requieren actualización de trámites. En este escenario, el organismo mantiene disponibles dos beneficios esenciales y totalmente gratuitos: la provisión de anteojos recetados y la entrega de elementos de apoyo para personas con movilidad reducida. Ambos continúan vigentes durante diciembre y pueden tramitarse sin costo a través de mecanismos presenciales o digitales según cada caso.

Anteojos gratuitos: cómo acceder al beneficio PAMI ofrece todos los años un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien un par de lentes bifocales, sin ningún costo para el afiliado. Se trata de una prestación clave para la salud visual, que puede gestionarse directamente en cualquiera de las ópticas de la cartilla, sin necesidad de realizar trámites previos en la agencia.

Quiénes pueden solicitarlo Puede realizar el trámite el afiliado, y en caso de no poder trasladarse, también un familiar o apoderado. Solo es necesario contar con la indicación médica correspondiente.

Documentación requerida

DNI.

Credencial de afiliación.

Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un especialista en oftalmología, donde figure la graduación requerida. La receta tiene una validez de 150 días. El PAMI ofrece un servicio de anteojos gratis para sus afiliados. Foto: Freepik PAMI mantiene vigente la entrega gratuita de anteojos para todos los afiliados que cuenten con orden médica electrónica. Foto: Freepik Elementos de apoyo: colchón antiescaras, inodoro portátil y trapecio El segundo beneficio vigente es la provisión gratuita de elementos destinados a mejorar la calidad de vida de afiliados con movilidad reducida o con patologías que requieren asistencia especial. PAMI entrega tres tipos de insumos: colchón antiescaras, inodoro portátil y trapecio.

Quién puede iniciar el trámite La gestión puede realizarla el afiliado, un familiar, un apoderado o el médico tratante, siempre que esté habilitado para emitir la Orden Médica Electrónica.