El dólar bajó mientras el Senado debate la reforma laboral y Diputados el Presupuesto 2026

Luego de una contundente suba registrada durante el día martes tras el anuncio sobre las bandas de flotación que hizo el Banco Central, el dólar bajó este miércoles levemente. En paralelo, el Gobierno mira de reojo el inicio del debate de la reforma laboral en el Senado y la sesión clave en Diputados.

El dólar oficial cerró hoy en $1.425 para la compra y $1.474 para la venta en la cotización de Banco Nación, con una baja de $5 respecto del cierre de ayer. Se trata de una caída respecto de los $15 que subió el día martes.

La divisa volvió a bajar tras haber registrado un pico de $1.480 en lo que va de la semana. Con respecto al martes, cayó 0,35%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.475 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.

Estos movimientos se dan mientras el Senado de la Nación inicia el debate respecto de la reforma laboral en el Congreso en comisiones y en paralelo, en Diputados sesionan para darle el primer visto bueno al Presupuesto 2026 al Gobierno de Javier Milei. Por lo que se espera que sea un día clave este miércoles en el Congreso.

El dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.480 para la compra y $1.500 para la venta, sin registrar cambios en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.450, bajó 0,3% y quedó a 69 pesos del techo cambiario (hoy en $1.519,52).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,07% hasta $1.505,6, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró una suba de 0,24% hasta los $1.549,8.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el martes en US$42.280 millones.