Presupuesto 2026: Con el apoyo de los gobernadores, Martín Menem consiguió el quórum en Diputados

Live Blog Post

El Gobierno ganó la primera pulseada y no habrá votación de artículo por artículo

En la previa del debate por el Presupuesto 2026, el oficialismo se impuso (con 130 votos afirmativos contra 112 negativos) para que la votación en particular no sea por cada artículo, sino por capítulos. Así, el Gobierno se asegura que la oposición no le desmiembre el proyecto al Gobierno y que se aprueben las derogaciones de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en Discapacidad, uno de los puntos más complicados para el Gobierno.

Para esto, La Libertad Avanza contó una vez más con el apoyo del PRO, la UCR y de los gobernadores de Misiones, Salta, Tucumán y Catamarca. Este escenario adelanta el clima favorable que tendrá La Libertad Avanza en esta sesión.