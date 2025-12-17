Presupuesto 2026: Con el apoyo de los gobernadores, Martín Menem consiguió el quórum en Diputados
El Presupuesto 2026 se debate en Diputados. El Gobierno sigue con atención las definiciones del Congreso, en un clima de tensión.
La Cámara de Diputados le dará media sanción al Presupuesto 2026, cuando termine una maratónica jornada de debate político en el Congreso. El oficialismo espera que alrededor de 135 diputados apoyen el proyecto de la Casa Rosada, que define las últimas modificaciones.