Wall Street: los bonos caen y las acciones operan mixtas

Los activos argentinos que operan en Wall Street muestran bajas generalizadas. En la plaza local, el Merval retrocede.

Los activos argentinos que operan en Wall Street operan con bajas generalizadas en la rueda de este miércoles, los bonos cotizan con caídas y las acciones mixtas. En esa línea, el riesgo país comprime hasta su mínimo desde enero. Mientras que en en la plaza local, el Merval retrocede.

La deuda soberana en dólares en Nueva York cotizan con caídas de hassat 0,7%, traccionada por el Global 2041. Los bonos bajo legislación operan con la misma sintonía, el Bonar 2030 retrocede 0,5%.

Riesgo país en mínimos desde enero En la jornada de este miércoles, el índice que elabora el JP Morgan se ubica en 569 unidades, un retroceso del 0,7%, tras bajar en la rueda del martes un 5% luego de que se conocieran los anuncios en las modificaciones en las bandas cambarias y que el BCRA iniciará un proceso de acumulación de reservas. Desde el cierre del viernes, el riesgo país cayó 55 unidades.

De esta manera, el índice no sólo logró perforar la barrera de las 600 unidades, algo que no ocurría desde enero de este año. Así, se ubica en los valores más bajos desde el 9 de enero cuando el riesgo país tocó los 560 puntos básicos y marcó el mínimo de 2025 por el momento.

Acciones En la plaza local, el Merval retrocede 0,4%. Las acciones del panel líder operan mixtas, con alzas impulsadas por Aluar (+2,7%) y Central Puerto (+2,6%).