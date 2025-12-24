Cómo aprovechar los descuentos, reintegros y cuotas de Anses antes de fin de año

Anses tiene beneficios para jubilados y beneficiarios de planes sociales que culminan con el 2025. Así se pueden aprovechar.

En el tramo final del año, jubilados, pensionados y titulares de asignaciones que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) cuentan con una serie de beneficios vigentes que apuntan a aliviar el gasto diario. Se trata de descuentos directos, reintegros y facilidades de pago en cuotas, principalmente en supermercados, farmacias y comercios de consumo masivo.

El esquema forma parte del programa Beneficios Anses , que se aplica en gran medida a compras realizadas con la tarjeta de débito asociada a la cuenta de cobro. En la mayoría de los casos, el descuento se activa automáticamente al pagar en los comercios adheridos, sin necesidad de realizar trámites previos.

Ahorros en supermercados y comercios esenciales con Anses Uno de los puntos más relevantes del programa es el impacto en las compras de alimentos y artículos básicos. Distintas cadenas de supermercados ofrecen rebajas que rondan el 10%, con variaciones según el comercio y el rubro.

En algunas grandes cadenas, el descuento alcanza el 20% en productos de limpieza y perfumería, mientras que en otras se mantiene un porcentaje fijo sin tope de reintegro por compra. También hay supermercados regionales que se suman con promociones especiales para beneficiarios de Anses.

Compras en supermercados.jpg Beneficios en supermercados con Anses. A estos beneficios se agregan las promociones propias de los bancos donde se cobran los haberes. Algunas entidades financieras otorgan reintegros adicionales, siempre que el pago se realice a través de sus aplicaciones móviles, billeteras virtuales o plataformas de pago con QR. En ciertos casos, la combinación de descuentos permite alcanzar ahorros mensuales significativos, especialmente para quienes concentran sus compras en comercios adheridos.