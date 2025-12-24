Cómo aprovechar los descuentos, reintegros y cuotas de Anses antes de fin de año
Anses tiene beneficios para jubilados y beneficiarios de planes sociales que culminan con el 2025. Así se pueden aprovechar.
En el tramo final del año, jubilados, pensionados y titulares de asignaciones que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) cuentan con una serie de beneficios vigentes que apuntan a aliviar el gasto diario. Se trata de descuentos directos, reintegros y facilidades de pago en cuotas, principalmente en supermercados, farmacias y comercios de consumo masivo.
El esquema forma parte del programa Beneficios Anses , que se aplica en gran medida a compras realizadas con la tarjeta de débito asociada a la cuenta de cobro. En la mayoría de los casos, el descuento se activa automáticamente al pagar en los comercios adheridos, sin necesidad de realizar trámites previos.
Te Podría Interesar
Ahorros en supermercados y comercios esenciales con Anses
Uno de los puntos más relevantes del programa es el impacto en las compras de alimentos y artículos básicos. Distintas cadenas de supermercados ofrecen rebajas que rondan el 10%, con variaciones según el comercio y el rubro.
En algunas grandes cadenas, el descuento alcanza el 20% en productos de limpieza y perfumería, mientras que en otras se mantiene un porcentaje fijo sin tope de reintegro por compra. También hay supermercados regionales que se suman con promociones especiales para beneficiarios de Anses.
A estos beneficios se agregan las promociones propias de los bancos donde se cobran los haberes. Algunas entidades financieras otorgan reintegros adicionales, siempre que el pago se realice a través de sus aplicaciones móviles, billeteras virtuales o plataformas de pago con QR. En ciertos casos, la combinación de descuentos permite alcanzar ahorros mensuales significativos, especialmente para quienes concentran sus compras en comercios adheridos.
Bancos que suman beneficios extra
Además del descuento básico del programa Anses, varios bancos incorporan promociones propias:
-
Algunas entidades ofrecen reintegros extra al pagar con tarjeta de débito o crédito desde la app del banco.
Otras suman topes mensuales elevados, lo que permite acumular un mayor ahorro si se realizan varias compras.
En determinados comercios, se habilitan cuotas sin interés, una opción pensada para aliviar el pago de compras más grandes, como farmacia o artículos del hogar.
Estas promociones bancarias suelen tener condiciones específicas, como días determinados de la semana, límites mensuales o la obligación de utilizar un medio de pago digital.
Más allá de los descuentos inmediatos, algunos bancos y comercios permiten financiar compras en cuotas sin interés, especialmente con tarjeta de crédito. Esta modalidad resulta clave para quienes necesitan organizar mejor sus gastos sin pagar recargos adicionales, en un contexto de fin de año marcado por mayores consumos.
Para aprovechar al máximo las promociones disponibles, es importante:
-
Usar la tarjeta de débito o crédito correcta, según lo que indique cada beneficio.
Verificar si es necesario pagar desde una app bancaria o billetera digital.
Revisar los topes de reintegro, ya que varían según el banco y el comercio.
Tener en cuenta los días de vigencia, ya que algunas promociones solo aplican en fechas específicas.
El conjunto de descuentos, reintegros y cuotas impulsado por ANSES y las entidades financieras busca reducir el impacto del gasto cotidiano, especialmente en alimentos y productos esenciales. Para muchos jubilados y beneficiarios, conocer cómo combinar estas promociones puede marcar una diferencia concreta en el bolsillo antes del cierre del año.