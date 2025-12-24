Así se prepara la cena de Nochebuena para personas en situación de calle en Ciudad

En la previa de la Nochebuena , la Fundación Puente Vincular atraviesa horas de intensa actividad mientras ultiman los detalles para una nueva edición de “Navidad en la calle”, la cena comunitaria que se realizará este miércoles 24 de diciembre, desde las 21, en la Peatonal Sarmiento, en la Ciudad de Mendoza, destinada a personas en situación de calle .

Cuando este medio recorrió el lugar y dialogó con voluntarias de la fundación, el movimiento era constante y las sonrisas también. En la cocina y en los espacios de organización, personas entraban y salían de manera ininterrumpida con donaciones, mientras otros voluntarios se ocupaban de ordenar la comida, clasificar los insumos y comenzar con la preparación de todos los detalles logísticos necesarios para la noche. El clima previo combinaba trabajo, coordinación y un fuerte sentido comunitario, marcado por la cercanía de la celebración.

Pudimos hablar con Paloma, una de las voluntarias, y nos explicó que el evento se sostiene “a pulmón”, gracias al aporte solidario de las personas tanto de alimentos como de donaciones de dinero. Además, algunos foodtrucks, locales gastronómicos y emprendimientos de comida suelen también hacer sus colaboraciones.

Algo que no falta son los vecinos y familias que se acercan de forma espontánea. Para esta edición, la fundación solicita especialmente comida lista para consumir , preferentemente fría y que pueda comerse con la mano, como sándwiches, empanadas y productos de mesa dulce —pan dulce, budines, turrones y garrapiñadas—, además de bebidas sin alcohol .

También señalaron la importancia de contar con elementos descartables , como vasos, servilletas y bandejas, que faciliten la distribución durante la cena. Las donaciones se reciben durante toda la jornada del 24 en la Peatonal Sarmiento, lo que permite organizar con antelación la cantidad de comida y la disposición de los espacios.

Puente Vincular Se Prepara Para La Cena Navideña Solidaria

Lo que existe antes y después de la Nochebuena

Las voluntarias remarcaron que la celebración se realiza únicamente en Nochebuena y no se replica en Año Nuevo, ya que la fundación mantiene un trabajo sostenido durante todo el año con personas en situación de calle. “La Navidad es una fiesta muy familiar y por eso elegimos compartirla esa noche. Es un encuentro íntimo, con voluntarios, sus familias y la gente que acompañamos”, explicaron.

Además de las donaciones presenciales, la comunidad puede colaborar mediante aportes económicos a través de Mercado Pago, utilizando el alias "puentevincular", o comunicándose al 261 6413390. Toda la información y otras formas de participación están disponibles en redes sociales, bajo el usuario @fundacionpuentevincular.

puente vincular cena navidad iglesia santiago apostol y san nicolás (1) Rodrigo D'Angelo / MDZ

La Iglesia de San Nicolás brinda de manera solidaria las instalaciones de la parroquia, pero Puente Vincular es una organización laica, apartidaria e independiente, que articula con distintas instituciones y organismos para acompañar a personas en situación de calle. La invitación para la cena de esta noche es abierta a toda la comunidad, tanto para quienes atraviesan esta situación como para familias y vecinos que deseen acercarse a compartir un momento, colaborar o brindar junto al resto.

Más allá del evento puntual, desde la fundación destacaron que el eje central de su trabajo es el acompañamiento permanente. A lo largo del año realizan salidas semanales para compartir una comida y, a partir del vínculo y la conversación, detectar necesidades vinculadas a la salud, la documentación, la educación o la contención socioafectiva. En ese marco, las inscripciones para voluntarios permanecen abiertas durante todo el año, con distintas actividades territoriales y organizativas.

puente vincular cena navidad iglesia santiago apostol y san nicolás (6) Rodrigo D'Angelo / MDZ

En cuanto a la dinámica semanal, las voluntarias explicaron que la organización se articula a partir de una reunión de coordinación los lunes por la noche, donde se planifican las actividades y se distribuyen tareas. Las principales salidas se realizan los domingos, mientras que durante la semana se desarrollan otras propuestas recreativas y culturales. Además, la fundación cuenta con comisiones internas dedicadas a la logística, la administración y la formación de voluntarios.

Así, entre ollas, bandejas y un ir y venir constante de personas, la previa de “Navidad en la calle” refleja una organización en plena acción, preparando una Nochebuena pensada para compartir, incluir y acompañar a quienes viven en la calle.