Navidad en la calle: la actividad solidaria para ayudar a gente en situación de calle

Con la cercanía de las fechas de las fiestas, una actividad solidaria se aproxima también en el calendario. Se trata de Navidad en la calle, organizada por la Fundación Puente Vincular que invita a la comunidad mendocina a participar de esta iniciativa muy especial.

La Navidad en la Calle se realizará el próximo 24 de diciembre a las 21 horas en la Peatonal frente a la Iglesia San Nicolás, donde se llevará adelante una cena abierta y comunitaria destinada a personas en situación de calle .

Durante más de 18 años, Puente Vincular se ha dedicado a acompañar a quienes viven en la calle , no solo con asistencia material, sino también promoviendo vínculos de confianza y contención afectiva con estas personas, que muchas veces han perdido lazos familiares y sociales.

“Domingo a domingo salimos con viandas, esto es un poco la excusa para poder acercarnos a estas personas”, explicó Agustina De Cara, voluntaria de la Fundación.

La celebración, que ya forma parte de las tradiciones solidarias de la ciudad mendocina, reunirá este año a unas 600 personas aproximadamente, entre quienes viven en situación de calle y quienes se sumen desde la comunidad a compartir la nochebuena.

El encuentro tendrá lugar en la Peatonal, frente a la iglesia San Nicolás, donde también se recibirá apoyo de vecinas y vecinos para colaborar con donaciones.

La organización está recibiendo alimentos fríos que puedan consumirse con la mano —como sanguches, pizzas frías y arrollados—, bebidas sin alcohol, pan dulce, budines y otros productos para armar una mesa dulce navideña. Las donaciones se pueden acercar desde las 10 de la mañana del 24 de diciembre y en los días previos directamente en la iglesia.

Navidad Solidaridad Gente en situación de calle pobreza (3).JPG Navidad solidaria en Mendoza. Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

Este gesto solidario no solo proporciona una comida en una fecha especial, sino que también busca generar un espacio humano de encuentro, acompañamiento y reconocimiento, donde quienes más lo necesitan puedan sentirse parte de una comunidad en una noche que suele celebrarse en familia.

La iniciativa “Navidad en la Calle” refleja una transformación de la celebración tradicional: más allá de lo festivo, es una llamada a la empatía y a la acción para que la Nochebuena sea un momento de inclusión y compañía para todos.