Leandro N. Alem vivió un fin de semana récord en la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral

El Parque Temático de la ciudad misionera de Leandro N. Alem volvió a ser escenario de un fin de semana con más de 100 mil personas que disfrutaron la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral. En la jornada del sábado se presentó el grupo folklórico salteño Los Nocheros , que celebraron sus 40 años con la música.

Familias completas, vecinos de la ciudad y visitantes llegados desde distintos puntos de la provincia y de otras provincias del NEA se acercaron para vivir una noche cargada de emoción, música y tradición, reafirmando el carácter turístico y cultural que distingue a esta fiesta.

La apertura de los shows estuvo a cargo de la artista misionera Pamela Ayala. La cantante brindó un repertorio que recorrió distintos ritmos del folklore argentino, con una presentación que realizó un recorrido musical principalmente por Misiones.

Luego se presentaron Los Nocheros, quienes celebran 40 años de trayectoria. El histórico grupo folclórico presentó un repertorio que recorrió las canciones clásicas y se puso al público misionero “en el bolsillo”.

Durante la jornada, el público también participó de los distintos talleres de cocina y actividades para los más pequeños, propuestas pensadas para complementar la experiencia navideña desde lo cultural y recreativo. En esta ocasión, los talleres estuvieron a cargo de la colectividad ucraniana, que compartió parte de sus tradiciones y saberes.

El desfile navideño

El desfile navideño contó con 26 carrozas y la participación de más de 600 personas, desde los más pequeños hasta adultos, todos unidos por la emoción de contar historias y transmitir la magia de la Navidad.

El paso de las carrozas, acompañado por música, luces y vestuarios, generó un clima de alegría y asombro, especialmente entre los niños, que siguieron cada detalle con entusiasmo.

La casita de Papá Noel

Uno de los puntos más visitados del predio fue, una vez más, la casita de Papá Noel, que se convirtió en un foco de atención para las familias. Con la llegada de la temporada navideña, muchos niños se acercaron para sacarse fotos y comenzar a escribir sus cartitas, en un gesto cargado de ilusión.

También se observaron largas filas de visitantes que recorrieron el predio con el objetivo de llevarse una imagen, un recuerdo o simplemente un momento especial de la magia navideña que caracteriza a la fiesta.

El intendente de Leandro N. Alem, Matías Sebely, destacó la magnitud de la convocatoria: “Este fin de semana histórico confirma que la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral es un evento que genera turismo, trabajo y movimiento económico. Alem se consolida como un punto de encuentro para miles de familias”.

Por su parte, el presidente de la Comisión Organizadora, Marcelo Dacher, subrayó el trabajo colectivo que hizo posible el récord de asistencia: “Cada edición es el resultado de un enorme esfuerzo organizativo. Este año logramos una convocatoria récord y eso nos motiva a seguir fortaleciendo la Fiesta”.

Agenda del próximo fin de semana

La Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral continuará el próximo fin de semana, con entrada libre y una agenda cargada de propuestas culturales, recreativas y musicales.

Sábado 20 de diciembre

16.00: Apertura del predio

16.00: IV Exposición de autos antiguos

16.30: II Master Class de Zumba

17.00: Talleres infantiles

19.00: Espectáculo infantil Canción Infinita

21.00: Show de Lorena Larrea Catterino

22.00: Presentación de Los Mitá

23.00: Cierre musical con Tupá

Domingo 21 de diciembre