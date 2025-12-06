Navidad en el Litoral: la Fiesta Nacional abre sus puertas en su 30º edición

La Fiesta de la Navidad más grande del Litoral abre sus puertas este sábado en la ciudad misionera de Leandro N. Alem, ubicada a unos 80 kilómetros al centro de la capital provincial, Posadas. El desfile de carrozas dará inicio a la ceremonia inaugural con un show encabezado por Culto Gitano (homenajeando a Sandro) y de la cordobesa "Coki" Ramírez.

Cada año, esta celebración convoca a miles de familias de todo el NEA que buscan disfrutar de una propuesta que combina espectáculo, tradición y espíritu festivo. En esta edición, la ciudad reforzó su apuesta con un paseo navideño totalmente ambientado, con adornos, figuras iluminadas, pesebres y un imponente árbol central que se volvió uno de los puntos más fotografiados del evento.

Todas las noches habrá presentaciones artísticas, danzas y actividades pensadas especialmente para los más chicos. Además, la fiesta reunirá a emprendedores y feriantes de Alem y localidades cercanas que ofrecerán productos artesanales, gastronomía típica y artículos navideños.

El intendente Matías Sebely explicó que este año el municipio implementó un “nuevo modelo de sustentabilidad” con entrada libre para facilitar el acceso masivo. Quienes deseen ubicarse en un sector preferencial frente al escenario podrán adquirir alguna de las 800 sillas disponibles.

“Con la entrada libre esperamos recibir a más de 100 mil turistas, que podrán recorrer la feria navideña, los patios gastronómicos, el desfile y los shows musicales, ya sea en la zona de gradas o llevando sus propias silletas”, señaló el jefe comunal.

El evento abrirá este sábado con la presencia del gobernador Hugo Passalacqua y continuará todos los fines de semana de diciembre.

Parque temático: un recorrido de historia, cultura y tradición

La Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral sorprende cada año con su parque temático, su cuidada decoración y una amplia oferta de atractivos distribuidos en un predio de 4 hectáreas. Los visitantes pueden realizar un recorrido guiado que combina religión, historia y cultura.

El primer módulo está dedicado al Antiguo Testamento, donde esculturas e infografías recrean hechos que van desde la creación hasta los profetas que anunciaron la llegada del Salvador. Allí aparecen figuras como Adán y Eva, Caín y Abel, Noé y su arca, la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, la esclavitud en Egipto, la entrega de los Diez Mandamientos, la travesía hacia la Tierra Prometida y los primeros reyes y profetas del pueblo de Israel.

El segundo módulo, “La vida en los tiempos de Jesús”, muestra cómo vivían los judíos al momento del nacimiento de Cristo: la vida social, el comercio, la arquitectura y la religiosidad de la época. Se recrean escenas clave de los Evangelios (la anunciación, el sueño de José, el empadronamiento y el nacimiento) con esculturas, edificaciones y un establo con ovejas, uno de los preferidos de los niños.

Otro de los puntos más valorados por el público es la Muestra de Pesebres del Mundo, única en Sudamérica. Allí se exhiben pesebres asiáticos, africanos, europeos y americanos, realizados en los talleres de la fiesta o adquiridos en distintos países.

Este año se suman visitas sensoriales para grupos de hasta 40 personas, guiadas por el artista Daniel Atapuerca, especialista en imaginería religiosa. Para participar habrá que inscribirse previamente en la casilla de turismo del parque.

Programa del fin de semana XL

Sábado 6/12

19.30: Inauguración

21.00: Desfile de Carrozas

22.00: Culto Gitano

23.00: Coki Ramírez

Domingo 7/12

16.00: Apertura del parque

17.00: Talleres infantiles

18.00: Cocina navideña

20.00: Desfile de Carrozas

21.00: Cristian y la Ruta

22.00: Banda XXI

Lunes 8/12

16.00: Apertura del parque

17.00: Talleres infantiles

18.00: Cocina navideña

19.00: Presentación de coros

20.30: “Lumbre Universo: donde nace la Navidad”

El Papá Noel misionero

La fiesta mantiene la figura de Papá Noel, pero con una adaptación local ya que aparece retratado como un personaje inmigrante que llegó a Misiones hace años, adoptó nuevas costumbres y hasta aprendió a tomar mate y tereré. Dentro del parque tiene dos espacios: su Fábrica de Juguetes y su casita, un chalet completo donde recibe las cartas de los niños. La casita se encuentra al final de un sendero rodeado de vegetación y un pequeño arroyo, uno de los rincones más pintorescos del predio.

Feria navideña y gastronomía

Luego del recorrido temático, los visitantes pueden acceder a la Expo comercial y de artesanías, que crece año tras año por el interés de expositores de toda la provincia y el país. Además, hay más de 50 stands gastronómicos distribuidos en distintos puntos del predio.

El desfile de carrozas, el clásico más esperado

Uno de los espectáculos más convocantes es el Desfile de Carrozas, con más de 20 carros alegóricos y más de 600 personas en escena recreando episodios del nacimiento de Jesús. También incluye la alegoría del Papá Noel misionero.

El desfile se realiza frente al predio, sobre Av. Libertador 598, los días:

sábado 6/12 (21 h)

domingo 7/12 (20 h)

sábado 13/12 (21 h)

domingo 14/12 (20 h)

Las tribunas suelen llenarse rápidamente, por lo que se recomienda llevar silletas para quienes lleguen sobre la hora.

Actividades culturales y deportivas

La fiesta incluye múltiples propuestas como Concurso Internacional de Cuentos Navideños, torneo de ajedrez, desfile de mascotas, encuentro de escultores, exposición de autos antiguos, talleres infantiles y de cocina navideña, clases de zumba y otras actividades que varían según la fecha.

Un evento que moviliza a toda la comunidad

La Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral es un acontecimiento único en el país, fruto del esfuerzo colectivo de toda una comunidad. En Alem, el espíritu navideño no es un evento aislado: se vive todo el año, pero cobra fuerza en diciembre, cuando la ciudad se transforma en un auténtico escenario de celebración, arte y tradición.