Navidad sin rojo ni verde: los colores que podrían arrasar este año

Una nueva paleta desafía las reglas tradicionales de la navidad y propone una estética más audaz, elegante y contemporánea.

Mario Simonovich

Los colores tradicionales de la navidad no siempre se adaptan a ciertos estilos de diseño. Créditos: Future.

Future.

No todos nos identificamos con los clásicos colores de navidad. Si bien el rojo, el verde y el dorado son indiscutiblemente festivos, no siempre combinan con ciertos estilos de diseño. Y existen colores inesperados para decorar bajo una inspiración absolutamente nueva.

¿Cuáles son estos colores? Desde azules helados de azul hasta rosados suaves, los siguientes cinco colores siguen las tendencias cromáticas actuales y permiten un hogar con una mirada más contemporánea y, sin miedo a romper las reglas.

Malva, el nuevo romántico y el rosa & borgoña

Suave, sutil y luminoso, el malva aparece como un guiño nostálgico que se combina con bronces y follaje verde para lograr en la navidad un equilibrio entre tradición y modernidad.

malva

Usar malva en lugar de rojo este año para un look a la moda. Foto: Original BTC.

En tanto que el rosa y el borgoña son una dupla que aporta una suavidad casi etérea, perfecta para guirnaldas, chimeneas y mesas festivas. El juego de texturas —terciopelo, seda— suma profundidad a la decoración de la navidad.

rosa navideño

Combinado con el verde clásico, el rosa añade un toque fresco e inesperado a los arreglos navideños. Crédito: Barrow Interiors

Elegancia minimalista, naturaleza en casa y el color audaz

El azul claro, junto con metalizados y verde salvia ,construye una estética de navidad más limpia, fresca y actual.

azul claro

Los colores azul helados son infinitamente elegantes y aportan un contraste entre tonos cálidos y fríos. Créditos: Studio McGee

El marrón es un color rico en textura —maderas, ámbar, fibras naturales— que lo elevan al punto de generar ambientes cálidos y sensoriales.

chartreuse

El brillante color Chartreuse en esta Navidad. Imagen: Future.

Mientras que el chartreuse más oliva es una una paleta audaz que ilumina la temporada: chartreuse satinado, ornamentos de vidrio y detalles de oliva crean un look vibrante, chic y absolutamente moderno.

