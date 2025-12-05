Navidad sin rojo ni verde: los colores que podrían arrasar este año

No todos nos identificamos con los clásicos colores de navidad . Si bien el rojo, el verde y el dorado son indiscutiblemente festivos, no siempre combinan con ciertos estilos de diseño. Y existen colores inesperados para decorar bajo una inspiración absolutamente nueva.

¿Cuáles son estos colores ? Desde azules helados de azul hasta rosados suaves, los siguientes cinco colores siguen las tendencias cromáticas actuales y permiten un hogar con una mirada más contemporánea y, sin miedo a romper las reglas.

Suave, sutil y luminoso, el malva aparece como un guiño nostálgico que se combina con bronces y follaje verde para lograr en la navidad un equilibrio entre tradición y modernidad.

Usar malva en lugar de rojo este año para un look a la moda. Foto: Original BTC.

En tanto que el rosa y el borgoña son una dupla que aporta una suavidad casi etérea, perfecta para guirnaldas, chimeneas y mesas festivas. El juego de texturas —terciopelo, seda— suma profundidad a la decoración de la navidad.

rosa navideño

Combinado con el verde clásico, el rosa añade un toque fresco e inesperado a los arreglos navideños. Crédito: Barrow Interiors

Elegancia minimalista, naturaleza en casa y el color audaz

El azul claro, junto con metalizados y verde salvia ,construye una estética de navidad más limpia, fresca y actual.

azul claro

Los colores azul helados son infinitamente elegantes y aportan un contraste entre tonos cálidos y fríos. Créditos: Studio McGee

El marrón es un color rico en textura —maderas, ámbar, fibras naturales— que lo elevan al punto de generar ambientes cálidos y sensoriales.

chartreuse

El brillante color Chartreuse en esta Navidad. Imagen: Future.

Mientras que el chartreuse más oliva es una una paleta audaz que ilumina la temporada: chartreuse satinado, ornamentos de vidrio y detalles de oliva crean un look vibrante, chic y absolutamente moderno.