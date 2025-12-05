Navidad sin rojo ni verde: los colores que podrían arrasar este año
Una nueva paleta desafía las reglas tradicionales de la navidad y propone una estética más audaz, elegante y contemporánea.
No todos nos identificamos con los clásicos colores de navidad. Si bien el rojo, el verde y el dorado son indiscutiblemente festivos, no siempre combinan con ciertos estilos de diseño. Y existen colores inesperados para decorar bajo una inspiración absolutamente nueva.
¿Cuáles son estos colores? Desde azules helados de azul hasta rosados suaves, los siguientes cinco colores siguen las tendencias cromáticas actuales y permiten un hogar con una mirada más contemporánea y, sin miedo a romper las reglas.
Malva, el nuevo romántico y el rosa & borgoña
Suave, sutil y luminoso, el malva aparece como un guiño nostálgico que se combina con bronces y follaje verde para lograr en la navidad un equilibrio entre tradición y modernidad.
Usar malva en lugar de rojo este año para un look a la moda. Foto: Original BTC.
En tanto que el rosa y el borgoña son una dupla que aporta una suavidad casi etérea, perfecta para guirnaldas, chimeneas y mesas festivas. El juego de texturas —terciopelo, seda— suma profundidad a la decoración de la navidad.
Combinado con el verde clásico, el rosa añade un toque fresco e inesperado a los arreglos navideños. Crédito: Barrow Interiors
Elegancia minimalista, naturaleza en casa y el color audaz
El azul claro, junto con metalizados y verde salvia ,construye una estética de navidad más limpia, fresca y actual.
Los colores azul helados son infinitamente elegantes y aportan un contraste entre tonos cálidos y fríos. Créditos: Studio McGee
El marrón es un color rico en textura —maderas, ámbar, fibras naturales— que lo elevan al punto de generar ambientes cálidos y sensoriales.
El brillante color Chartreuse en esta Navidad. Imagen: Future.
Mientras que el chartreuse más oliva es una una paleta audaz que ilumina la temporada: chartreuse satinado, ornamentos de vidrio y detalles de oliva crean un look vibrante, chic y absolutamente moderno.