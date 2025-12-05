Tradición del arbolito: por qué se arma el 8 de diciembre y qué significa la fecha

El 8 de diciembre se arma el arbolito en millones de hogares. La fecha tiene raíces religiosas y costumbres populares.

La tradición de armar el arbolito de Navidad el 8 de diciembre es una costumbre profundamente arraigada en Argentina y en gran parte de América Latina. Año tras año, los hogares se visten de luces, guirnaldas y adornos en una fecha que ya forma parte del calendario social.

Sin embargo, para muchos el origen de esta elección sigue siendo un misterio. ¿Por qué el 8 y no cualquier otro día? La respuesta combina elementos religiosos, culturales y sociales que se fueron consolidando a lo largo de distintas épocas.

árbol de navidad (2) El arbolito y el 8 de diciembre El 8 de diciembre es, para la Iglesia Católica, el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, una de las celebraciones marianas más importantes del año. La fecha remite al dogma que sostiene que María fue concebida sin pecado original, un concepto central dentro del catolicismo. En países de tradición católica como Argentina, la jornada es feriado nacional desde 1954 y suele ser asociada al comienzo formal del período navideño. Así, la Iglesia impulsó que ese día se realizaran actividades preparatorias para la Navidad, entre ellas la instalación del arbolito y el pesebre.

Sin embargo, la costumbre del arbolito no nació en el ámbito religioso sino en antiguas celebraciones paganas del hemisferio norte. Antes de la cristianización, diferentes culturas utilizaban árboles verdes para simbolizar la vida durante los meses de invierno. Con el tiempo, el cristianismo incorporó esta práctica y la adaptó a su calendario litúrgico. Fue en Alemania donde el árbol decorado se popularizó a partir del siglo XVI, y desde allí se extendió al resto del mundo.

ÁRBOL DE NAVIDAD En algunos países se venden los árboles reales Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Argentina y la fecha para armar el arbolito En Argentina, la adopción de la fecha específica del 8 de diciembre se consolidó a mediados del siglo XX, cuando comenzó a asociarse la ornamentación navideña con el feriado religioso. La difusión de películas, publicidades y campañas comerciales también fortaleció esta costumbre, marcando el inicio de una época identificada con reuniones familiares, compras festivas y planificación de las fiestas.