La moda mendocina se reúne en la primera edición de "Es la Percha"

La industria del diseño local tendrá su gran fiesta el próximo sábado 6 de diciembre con la llegada de la primera edición de “Es la Percha” , una feria que busca consolidarse como una vidriera para el talento mendocino.

El encuentro, organizado en el galpón semiabierto de la Nave Creativa , promete reunir diseño, música, gastronomía y comunidad en un mismo espacio, con entrada libre y gratuita.

“Es la Percha” nace como una celebración que pone en valor el trabajo de los diseñadores , emprendedores y artistas de Mendoza , ofreciendo un espacio donde conviven la innovación, la moda circular y las nuevas formas de pensar el vestir. Desde las 17 hasta las 22, el público podrá recorrer una feria cuidadosamente curada, con propuestas que van desde diseño de autor hasta piezas únicas de upcycling y accesorios hechos a mano.

La feria no solo destaca por su variedad, sino también por su sentido de comunidad: la iniciativa busca fortalecer el ecosistema creativo local y fomentar un consumo más consciente. Para ello, participarán más de 40 emprendimientos, entre marcas emergentes, diseñadores consolidados y proyectos dedicados exclusivamente a la moda sustentable y vintage.

Más allá de la feria, la propuesta está pensada como un encuentro sensorial que atraviesa distintos lenguajes. Habrá foodtrucks con opciones gastronómicas para todos los gustos y un ambiente musical especialmente curado para acompañar la tarde.

La música en vivo estará a cargo de Cote Lai, una banda mendocina nacida en plena pandemia que fusiona rock, tango, psicodelia y blues. Con un estilo autodefinido como Rocanrol de Arrabal, el grupo propone shows donde la música, la performance y la narrativa se entrelazan en una experiencia colectiva que busca romper con las fórmulas previsibles.

El cierre musical quedará en manos de DJ Gatica, reconocido por su pulso elegante dentro del House, Deep House, Tech House y Progressive. Sus sets, cargados de melodías suaves, texturas cálidas y detalles de producción, construyen una atmósfera envolvente y alegre, ideal para un evento pensado para disfrutar y compartir.

PUGNA Zapatos Pugna Zapatos es otra de las marcas de diseño de autor que participará en la feria.

Diseño de autor, moda circular y vintage: los protagonistas

La feria contará con la presencia de diseñadores y marcas que representan la diversidad estética y conceptual de la moda mendocina. Entre los proyectos de diseño y accesorios estarán:

Egle Piedrafita Arte Textil

Juenpa

Kimochi Cosplays

Los Malditos

Lost Control

Millennies

No Wave

Paraisso

Pugna

Valdeolmillos

Vestigio Pletórico

11:11 Le Mat

Cigarette Society

Ecco Qui

Meraki cuero y deco

Retal

Mientras que los emprendimientos de moda circular y vintage, una tendencia en crecimiento que impulsa el consumo responsable, incluirán: