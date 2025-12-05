Así llevó Paula Echevarría el vestido negro perfecto para cualquier evento

El diseño midi satinado que lució Paula Echevarría redefinió la elegancia simple en una noche entre amigos. Mirá la foto de su look.

El vestido negro volvió a ocupar el centro y fue Paula Echevarría quien lo devolvió al podio con una aparición nocturna. La actriz eligió un diseño midi satinado con tirantes anchos para una cena con amigos y una fiesta posterior, demostrando que la pieza, a un siglo de su nacimiento chaneliano, sigue resolviendo cualquier evento con un nivel de acierto que pocas prendas igualan.

La elección coincidió con un momento en el que casas como Giorgio Armani, Tamara Ralph, Louis Vuitton y Chanel reafirmaron al vestido negro como una de las tendencias clave. Paula no hizo más que confirmar esa intuición global de una prenda histórica que se vuelve nuevamente protagonista cuando la ocasión lo pide.

El diseño que escogió se ajustó al cuerpo con un corte midi clásico, apoyado en una tela satinada que le dio un brillo medido y un movimiento suave. No necesitó más que unos pendientes joya plateados y un bolso acolchado de Chanel para cerrar el look, esa fórmula mínima que funciona porque no intenta competir con la pieza principal.

Su look encajó perfecto con el contexto relajado de una cena, pero con un nivel de sofisticación que podría haber pasado sin problemas por una alfombra roja.