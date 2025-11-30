El look de Juanita Tinelli que enamoró a sus seguidores y emocionó a Marcelo

Top lencero, gorra hacia atrás y collares bold. No te pierdas los detalles del estilismo de Juanita Tinelli.

En un clima donde su nombre venía circulando más por tensiones familiares que por moda, Juanita Tinelli retomó su ritmo habitual en redes y mostró unas selfies. La modelo dejó atrás la ola mediática que había seguido a la amenaza telefónica, los cruces con su papá y la posterior reconciliación, y se mostró nuevamente en modo tranqui y con el mix de estilos que hoy define al look joven.

En las fotos, Juanita lució un top sin mangas blanco de aire lencero, una prenda etérea marcada por los breteles finos, la puntilla delicada y las pequeñas flores caladas. Ese toque romántico contrastó de inmediato con la campera de jogging gris melange que sumó encima, con rayas azules y un espíritu deportivo que equilibró el conjunto.

La gorra blanca hacia atrás completó y, más que accesorio, la pieza reforzó el carácter juvenil del estilismo sin robar protagonismo a los otros detalles. Juanita eligió dos collares con cuentas de colores y dijes, y a eso le sumó anillos maximalistas en plata y oro, que elevaron el look.

En cuanto al beauty look, optó por un delineado cat eye nítido, pestañas arqueadas, un rubor generoso que dejó el rostro luminoso, iluminador bien ubicado y labios en un rojo suave.

En menos de medio día, la publicación superó los quince mil Me gusta y la sección de comentarios se llenó de elogios, pero hubo un mensaje que se destacó enseguida, y que se trató del “Te amo mi vida” que escribió Marcelo Tinelli. La respuesta no tardó nada y cerró el momento con una ternura inesperada: “Y yo, padre”.