La bikini más chica del verano: Evangelina Anderson arrasó con su look

La modelo, Evangelina Anderson, lució una bikini diminuta y encendió las redes. ¡No te pierdas la foto en la nota!

Evangelina Anderson apareció en redes sociales, disfrutando del sol con una bikini total white diminuta, casi escultórica en su simpleza. Fue un gesto pequeño, apenas una foto desde una reposera, pero fue suficiente para robarle el suspiro a más de uno.

El corpiño que lució estaba armado con apenas dos triángulos mínimos y tiras que se cruzaban por detrás de la espalda y bajaban por la cintura, lo que resumió toda la estética que Evangelina viene sosteniendo desde hace años. La bombacha colaless, igual de diminuta, completó un conjunto que jugó deliberadamente al borde de la censura.

Su estilo veraniego siempre reconoció la importancia del cuerpo como protagonista, luciéndolo con looks de líneas limpias, telas que apenas cubren lo esencial y un blanco puro que, bajo el sol, multiplicó la luminosidad. Esa elección cromática no fue casual, puesto que el total white se viene asomando como microtendencia, pero en sus manos adquirió un nivel de impacto.

La publicación apareció en medio de una temporada particularmente activa para Evangelina. Entre viajes, declaraciones personales, como su reciente confesión de “tengo novio”, y algunos episodios preocupantes, como el golpe que sufrió mientras montaba a caballo, ella mantuvo su lugar como figura del mundo fashionista.