Resurgió un dato bomba de los inicios de la relación entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson

En A la Tarde, analizaron el avance del divorcio entre el DT y la modelo y Nadia Epstein recordó un viejo rumor de la pareja.

En pleno estallido mediático por el millonario divorcio que atravesarán Martín Demichelis y Evangelina Anderson, un dato del pasado volvió a instalarse con fuerza y sumó más tensión a la ruptura: un antiguo rumor sobre la vida amorosa del exdefensor regresó al centro de la escena.

Todo se encendió después de que la participante de MasterChef Celebrity publicara una imagen junto a sus representantes legales, Fernando Burlando y Jésica Brigandi. Esa foto motivó que en A la Tarde analizaran en detalle cómo podría darse la división patrimonial y qué cifras millonarias estarían involucradas tras casi dos décadas de relación.

En medio de ese debate, y mientras crecen las especulaciones alrededor del proceso judicial, volvió a circular la versión de que Demichelis habría mantenido una relación paralela con una joven de Justiniano Posse, Córdoba, justo en los inicios de su romance con la modelo.

"Él desde el primer día que está con ella le es infiel con una noviecita que tenía en Justiniano Posse", lanzó Nadia Epstein, reavivando una historia que lleva años dando vueltas.

La panelista también recordó un episodio de aquellos primeros tiempos, en 2007: "La primera navidad que la lleva a pasar las fiestas con él en el pueblo, él después de las doce brindó y se fue a buscar la noviecita".