El triste posteo de Adrián Pallares tras la muerte de Meche Portillo, productora de Intrusos

El conductor del programa de América se expresó en su cuenta de Instagram tras la noticia.

Rodrigo Lussich anunció en las últimas horas el lamentable fallecimiento de Meche Portillo, querida productora de Intrusos. La mujer se encontraba internada en terapia intensiva tras descomponerse y, tras días de lucha, no pudo recuperarse.

Adrián Pallares, al igual que su compañero, le dedicó una hermosa y triste despedida en sus redes: " No lo puedo creer. Nuestra Meche acaba de fallecer, y no encuentro explicación a semejante injusticia de la vida. Una luchadora de siempre, una persona talentosa, buena, cariñosa y, sobre todo, amiga de sus amigos, hija amorosa y hermana compañera".

"Soy muy torpe en estos momentos de dolor, solo quiero recordarla siempre así como en la foto. O como el último sábado a la noche y esa comida con Rodrigo Lussich, en la cual nos reímos y recordamos anécdotas de estos tres últimos años de gira teatral. Una comida que duró hasta pasadas las 3 de la mañana y que nadie pudo pensar en ese momento que sería la última de los tres juntos", expresó el periodista.

La despedida de Rodrigo Lussich tras la muerte de Meche Portillo, productora de Intrusos Captura de pantalla 2025-11-27 221504 El posteo de Adrián Pallares tras la muerte de Meche. Foto: Instagram / @adrianpalla. Además, agregó: "Gracias por haberte cruzado en mi vida, gracias por ser tan cariñosa siempre conmigo, gracias por cuidarme y cuidarnos en todo lo que tenía que ver con el trabajo y en la vida".