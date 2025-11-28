El excéntrico recuerdo de Cardi B: en qué transformó el cordón umbilical de su cuarto hijo

La famosa cantante acaba de dar la bienvenida a su hijo y sorprendió con una decisión inusual para atesorar un objeto de incalculable valor sentimental.

Una nueva oleada de asombro recorre las redes sociales luego de que una de las raperas más influyentes del panorama internacional decidiera conmemorar el nacimiento de su cuarto hijo de una manera única y fastuosa. Cardi B cuya pareja es el reconocido jugador de la NFL, Stefon Diggs, optó por un proceso poco convencional para preservar una parte biológica del recién nacido. Específicamente, el cordón umbilical del niño fue transformado en una deslumbrante joya bañada en oro, una pieza de arte inédita en su colección.

La aclamada cantante se convirtió en madre por cuarta ocasión a principios de noviembre, consolidando su familia junto al atleta. Si bien la emoción por la llegada del pequeño es palpable a través de las postales que la familia ha compartido, se ha mantenido total discreción respecto a información crucial. Hasta el momento, el público desconoce tanto el nombre del bebé como otros detalles, incluyendo su peso al nacer. No obstante, en su publicación oficial, la rapera confirmó que el nacimiento tuvo lugar el pasado cuatro de noviembre.

El proceso para hacer la joya hecha con el cordón umbilical del hijo de Cardi B Cardi B inmortalizó un preciado recuerdo de su cuarto bebé en oro Cardi B inmortalizó un preciado recuerdo de su cuarto bebé en oro. Video: X @al_instante33 Para concretar esta extravagante idea, la figura pública confió en los servicios de Mommy Made Encapsulation. Se trata de una firma especializada en la conservación de la placenta y los cordones umbilicales, dedicada a convertirlos en artefactos de diseño exclusivo. La empresa, en un acto de transparencia y difusión, incluso subió a sus plataformas digitales un video detallado que ilustra la sorprendente transformación. Los expertos de la organización no pudieron ocultar su satisfacción ante la tarea: “Crear este recuerdo es siempre un honor, pero hacerlo por Cardi y su dulce bebé otra vez significa mucho para nosotros”, manifestaron públicamente.

La confección de la joya implicó una serie de pasos meticulosos. Inicialmente, el cordón fue sometido a un proceso de deshidratación antes de ser cuidadosamente moldeado hasta obtener una forma de corazón. Solo tras alcanzar esta estructura perfecta, se procedió al baño en oro. La pieza resultante no solo es lujosa, sino que representa un valor sentimental incalculable para la famosa pareja, un símbolo tangible del vínculo inicial con su hijo.