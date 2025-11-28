Conocé a todos los ganadores del Martín Fierro de Cable 2025: quién se llevó el Oro

El evento tuvo lugar en el Goldencenter y reunió a grandes figuras de la televisión.

El jueves 27 de noviembre se llevó a cabo una nueva ceremonia de los Martín Fierro de Cable. Las figuras asistieron al Goldencenter y desde el inicio había gran expectativa entre todos los nominados. En esta nota te contamos quienes son los ganadores de los prestigiosos premios.

La transmisión de la gala fue llevada adelante por C5N, el mismo canal que presentó a los candidatos en un programa especial previo. Luis Ventura sorprendió en el inicio al contar que en esta gala "vamos a tener el estreno de la primera estatuilla con un baño de oro genuino. El Martin Fierro de oro va a ser una estatuilla de oro genuino".

También se refirió a las recientes críticas por la ceremonia de los Martín Fierro Latino que se llevaron adelante en Miami: "Esto nos permite terminar con el boludaje de los últimos días donde todo el mundo empezó a despotricar en contra de un premio que hace años está instalado y que se ganó un lugar en el mundo".

El Martín Fierro de Oro esta vez fue para Gustavo "Gato" Sylvestre, periodista y conductor de C5N: "Muchas gracias por este reconocimiento. Gracias a C5N por bancarme y gracias a mi familia, gracias a todos y viva el periodismo que no muere, nadie lo podrá matar. Que viva la televisión y que vivan todos los medios, gracias".