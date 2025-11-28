Conocé a todos los ganadores del Martín Fierro de Cable 2025: quién se llevó el Oro
El evento tuvo lugar en el Goldencenter y reunió a grandes figuras de la televisión.
El jueves 27 de noviembre se llevó a cabo una nueva ceremonia de los Martín Fierro de Cable. Las figuras asistieron al Goldencenter y desde el inicio había gran expectativa entre todos los nominados. En esta nota te contamos quienes son los ganadores de los prestigiosos premios.
La transmisión de la gala fue llevada adelante por C5N, el mismo canal que presentó a los candidatos en un programa especial previo. Luis Ventura sorprendió en el inicio al contar que en esta gala "vamos a tener el estreno de la primera estatuilla con un baño de oro genuino. El Martin Fierro de oro va a ser una estatuilla de oro genuino".
También se refirió a las recientes críticas por la ceremonia de los Martín Fierro Latino que se llevaron adelante en Miami: "Esto nos permite terminar con el boludaje de los últimos días donde todo el mundo empezó a despotricar en contra de un premio que hace años está instalado y que se ganó un lugar en el mundo".
El Martín Fierro de Oro esta vez fue para Gustavo "Gato" Sylvestre, periodista y conductor de C5N: "Muchas gracias por este reconocimiento. Gracias a C5N por bancarme y gracias a mi familia, gracias a todos y viva el periodismo que no muere, nadie lo podrá matar. Que viva la televisión y que vivan todos los medios, gracias".
Así fue el momento en el que anunciaron el ganador del Martín Fierro de Oro
Todos los ganadores de los Martín Fierro de Cable 2025
Mejor Panelista
- Mariana Brey (C5N)
- Nicolás Pizzi (LN+)
- Santiago Cúneo (A24)
Mejor Noticiero
- El Noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)
- El Diario (Daniela Ballester – Julián Guarino – C5N)
- TN de Noche (Franco Mercuriali – TN)
- Último Momento (Crónica HD)
Mejor Magazine
- Chiche 2024 (Samuel "Chiche" Gelblung – Crónica TV)
- Empezar el Día (Amalia "Yuyito" González – Ciudad Magazine)
- El run run del espectáculo (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – Crónica TV)
- Nuestra Tarde (Federico Wiemeyer y Eleonora Cole – TN)
- Vamos las Chicas (Mercedes Cordero – Canal de la Ciudad)
Mejor Cronista / Movilero
- Adrián Salonia (C5N)
- Manuel Jove (TN)
- Rodrigo Porto (LN+)
Mejor Programa de Entrevistas
- +Caras (Héctor Maugeri – Caras TV)
- Deportv Textual (Cecilia Ruffa – DeporTV)
- Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)
Temas Médicos
- Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)
- El Secreto Mejor Guardado (Fernando Felice – A24)
- Las Tardes con Pink (Judith Casal – KZO)
Mejor Documental
- Cromañón: Cartas y Señales (TN)
- Hambre de Futuro (Micaela Urdinez – LN+)
- Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel)
Mejor Programa de Arte, Moda y Tendencia
- ADN Moda (Fabiana Araujo – Metro)
- La Jaula de la Moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)
- Planeta Urbano (Pía Slapka – IP)
Mejor Programa Deportivo
- ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)
- La Vuelta (Rama Pantorotto, Martín Reich, Romi Scalora – Fox Sports)
- Última Vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)
Mejor Programa Económico
- Comunidad de Negocios (José Del Rio – LN+)
- La Ley de la Selva (Alejandro Bercovich – C5N)
- MMC (Maximiliano Montenegro – A24)
Mejor Aviso Publicitario
- Betsson — "Cuidamos la pasión"
- Infinia (YPF – Liebre)
- Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas)
Labor Periodística Deportiva
- Laura Couto (Deportv Central – DeporTV)
- Gustavo Grabia (Presión Alta – TyC Sports)
- Morena Beltrán (Generación F – ESPN)
- Sebastián Vignolo (ESPN F90 – ESPN)
Musical (Jazz / Tango / Folklore)
- Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports)
- Jam Session (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)
- Tango BA (V. Casauran, J. Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)
Revelación
- Agustín "Agusneta" Rodríguez (TNT Sports)
- Ornella Flench (Emprendi2 – Ciudad Magazine)
- Juan Manuel Boccaci (TN)
Interés General Semanal
- Chicas Pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)
- Dicen que Dicen (Alberto Lotuf – Metro)
- GPS (Rolando Graña – A24)
- Mi Mejor Versión (Vani Balena – Ciudad Magazine)
- Sobredosis de TV (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)
Mejor Labor Periodística Masculina
- Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)
- Eduardo Feinmann (El Noticiero – LN+)
- Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)
- Nelson Castro (El Corresponsal – TN)
Mejor Columnista Económico
- Alfredo Zaiat (IP)
- Rosalía Constantino (Duro de Domar – C5N)
- Sofía Diamante (LN+)
Mejor programa de Deportes Extremos
- Abriendo Pistas
- Argentina Xtreme (Santiago Serrano – América Sports)
- Surf & Rock (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)
- Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney)
Mejor Columnista Policial / Judicial
- Ariel Zak (Minuto 1 – C5N)
- Rodolfo "Fito" Baqué (A24)
- Rodrigo Alegre (TN)
Mejor Programa Culinario
- Argentina Cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)
- Historias Ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)
- Ruta 40 (Tupac Guantay – El Gourmet)
Labor Periodística Femenina
- Luciana Geuna (Verdad Consecuencia – TN)
- Marina Calabró (+Info a la Tarde y LN+)
- Melina Fleiderman (Último Momento – Crónica HD)
- Rosario Ayerdi (Minuto Uno y Argenzuela– C5N)
Mejor Aviso Institucional
- Banco Nación — "Me Banco" (Lado C)
- Banco Provincia — "17 Millones" (La América)
- Betsson - "Cuidamos la Pasión" (Betsson)
Mejor Productor General
- Exequiel Darío Sanitz (TN)
- Facundo Pedrini (Crónica TV)
- Nicolás Bocache (C5N)
Turismo y Tiempo Libre
- Aguas Abiertas (ESPN)
- El Turismo y la Hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26)
- Vivir Viajando (Ariel Divincky – Ciudad Magazine)
Periodístico Deportivo
- ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)
- Pelota Parada (Pablo Giralt – TNT Sports)
- TN Deportivo (M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer – TN)
Labor Conducción Femenina
- Carolina Amoroso (Está Pasando – TN)
- Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)
- Lucila "Luli" Trujillo (De Una – C5N)
- Mercedes Cordero (Vamos las chicas – Canal de la Ciudad)
Mejor Programa Cultural / Educativo
- Biblioteca IP (Maxi Legnani – IP)
- El Baúl de Charlie (Charlie López – TN)
- Los 7 Locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)
Mejor Programa Periodístico
- A Dos Voces (Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano – TN)
- Duro de Callar (Crónica TV)
- Argenzuela (Jorge Rial – C5N)
- ¿La Ves? (Jonatan Viale – TN)
- Minuto 1 (Gustavo "Gato" Sylvestre – C5N)
Programa Rural
- A Corral (Silvio Baiocco – Canal Rural)
- Bichos de Campo (Matías Longoni – Metro)
- TN Campo (Eleonora Cole – TN)
Columnista Político
- Danien Bilotta (LN+)
- Iván Schargrodsky (C5N)
- Esteban Godoy (Crónica TV)
Mejor Programa de Servicios
- El Defensor (Adrián y Facundo Fracino – Crónica TV)
- Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)
- Lo Justo y Necesario (Clara Salguero – A24)
- Transición 2030 (Cata De Elía – A24)
Mejor Programa de Interés General Diario
- +Verdad (Esteban Trebucq – LN+)
- Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)
- Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N)
- La Pinta es lo de Menos (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)
Mejor Programa Musical (Rock / Pop / Urbana)
- Banda Soporte (Quiero)
- La Viola (Fernando Molinero – TN)
- Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)
Mejor Noticiero Deportivo
- Campeones News (Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage)
- Deportv Central (Laura Couto, Diego Contreras – DeporTV)
- La Zona Central (Ariel Puente, Alejandro Wall, Cata Bonadeo – Fox Sports)
- SportsCenter (P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros – ESPN)
Mejor Servicio Informativo
- A24
- C5N
- Crónica TV
- TN
Mejor Labor Conducción Masculina
- Cecilio Flematti (Resumen 26 – Canal 26)
- David Kavlin (Quedate con Nosotros - Crónica TV)
- Diego Sehinkman (Solo una Vuelta Más – TN)
- Jonatan Viale (¿La Ves? – TN)
- Nacho Goano (La Pinta es lo de Menos – Canal de la Ciudad)
- Sebastián Dumont (La noche de Canal 26 - Canal 26)
Producción Integral
- A24
- Canal de la Ciudad
- C5N
- TN
Martín Fierro de Oro
- Gustavo "Gato" Sylvestre