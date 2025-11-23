Histórico Martín Fierro Latino 2025: premiaron por primera vez la IA en televisión y ganó un programa argentino

Durante la ceremonia celebrada en Miami, una nueva categoría se robó la atención al tratarse de la premiación de la Inteligencia Artificial. ¿Qué programa ganó?

La tercera edición del Martín Fierro Latino 2025 se puso en marcha en Miami bajo una dinámica inédita y polémica: la apertura de inscripciones a cualquier productora del continente dispuesta a abonar un arancel que osciló entre los 195 y 260 dólares.

Este nuevo sistema derivó en unas ternas con una asombrosa amplitud de rubros, pero con una llamativa desproporción en la representación nacional: América TV acaparó más de 10 nominaciones, mientras que El Trece y la TV Pública no figuraron, y Telefe compitió únicamente con el segmento de Inteligencia Artificial del programa de Susana Giménez.

La transmisión de la gala comenzó con el pie izquierdo, marcada por severos desperfectos técnicos que incluyeron cortes de señal, pantallas pixeladas y la presentación de ternas sin sonido. Con la notoria ausencia de Susana Giménez en el salón, frustrando la gran ilusión de las autoridades de APTRA, la ceremonia se apoyó en figuras como Marcelo Polino y en una alfombra roja repleta de invitados mayormente desconocidos para el público argentino.

Pese a los desperfectos, la nueva terna que se llevó la atención de los interesados fue la del Contenido de Inteligencia Artificial en Televisión y Plataformas, una premiación que no solo se llevó a cabo por primera vez en esta ceremonia, sino que fue pionera para los futuros premios. En dicha categoría compitieron tres programas argentinos: