Un conocido humorista apuntó contra APTRA y sigue la polémica por los Martín Fierro: el comunicado
La figura se expresó en redes sociales en medio del escándalo que se generó luego de que salieron a la luz las nominaciones.
APTRA se encuentra en medio de una fuerte polémica luego de que Luis Ventura, presidente de la entidad, dio a conocer en Telefe a los nominados de los Martín Fierro. El periodista confirmó que tuvo varios reclamos y, de hecho, un humorista se expresó en redes tras no estar ternado.
Se trata nada más y nada menos que del humorista Iván Ramírez, quien se ha destacado fuertemente en el último tiempo. El joven decidió compartir un escrito en su cuenta y fue contundente al hablar sobre el tema: "Me llegaron muchos mensajes preguntándome por qué no estoy nominado a los Martín Fierro".
"La verdad, no lo sé, pero tampoco me sorprende. Muchas veces se apuesta a las mismas caras, a lo que ya está instalado", siguió escribiendo el humorista en el extenso comunicado que compartió. Luego, agregó que "eso pasa en todos lados; en la tele, en el cine... Siempre vemos a los mismos".
El fuerte posteo del humorista Iván Ramírez
"Está bien, pero también deberíamos abrir el juego. Hay una nueva generación de artistas que viene laburando muchísimo, defendiendo este oficio con respeto, creatividad y amor por lo que hace y eso también merece ser visto", señaló Iván Ramírez.
En otra parte volvió a hablar de las ternas y fue tajante: "No voy a negar que una nominación es linda, que te reconozcan siempre suma... Pero también siento que, cuando es siempre lo mismo, pierde un poco de valor". Además, señaló que él trabaja para su público y "para dar siempre lo mejor y superarme como artista todos los días de mi vida".