Un conocido humorista apuntó contra APTRA y sigue la polémica por los Martín Fierro: el comunicado

La figura se expresó en redes sociales en medio del escándalo que se generó luego de que salieron a la luz las nominaciones.

APTRA se encuentra en medio de una fuerte polémica luego de que Luis Ventura, presidente de la entidad, dio a conocer en Telefe a los nominados de los Martín Fierro. El periodista confirmó que tuvo varios reclamos y, de hecho, un humorista se expresó en redes tras no estar ternado.

Se trata nada más y nada menos que del humorista Iván Ramírez, quien se ha destacado fuertemente en el último tiempo. El joven decidió compartir un escrito en su cuenta y fue contundente al hablar sobre el tema: "Me llegaron muchos mensajes preguntándome por qué no estoy nominado a los Martín Fierro".

"La verdad, no lo sé, pero tampoco me sorprende. Muchas veces se apuesta a las mismas caras, a lo que ya está instalado", siguió escribiendo el humorista en el extenso comunicado que compartió. Luego, agregó que "eso pasa en todos lados; en la tele, en el cine... Siempre vemos a los mismos".

El fuerte posteo del humorista Iván Ramírez Captura de pantalla 2026-05-04 153132 El humorista apuntó contra APTRA. Foto: X / @ivanramirezokk.

"Está bien, pero también deberíamos abrir el juego. Hay una nueva generación de artistas que viene laburando muchísimo, defendiendo este oficio con respeto, creatividad y amor por lo que hace y eso también merece ser visto", señaló Iván Ramírez.