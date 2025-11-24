Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro Latino 2025: quién se llevó el Oro

La celebración se llevó a cabo en Miami y en esta nota te contamos quiénes se quedaron con las estatuillas.

El domingo 23 de noviembre a las 22:00 horas se llevó a cabo la tercera edición de los Martín Fierro Latino 2025. La celebración reunió a grandes figuras y Luis Ventura, presidente de APTRA, se mostró muy contento por esta incursión que está realizando el premio en tierras estadounidenses.

Como estaba estipulado, a las 21:00 horas comenzó la clásica alfombra roja donde las estrellas mostraron sus looks y a las 22:00 dio inicio la gala con la conducción de Ronen Suarc. Obviamente que el Martín Fierro de Oro no faltó.

Quien se llevó el Martín Fierro de Oro fue nada más ni nada menos que el conductor chileno Martín Cárcamo y le dio el cierre perfecto a una gran noche. En esta nota te contamos los ganadores de todas las ternas.

Así anunciaron al ganador del Martín Fierro Latino de Oro Todos los ganadores de los Martín Fierro Latino 2025: quién se llevó el Oro Actualidad e Interés General Presidentes, más allá del poder - Canal 4 (URUGUAY)

La Clave con Alfredo Leuco - DNEWS (LATINOAMÉRICA)

Siéntese quien pueda - Univisión (USA)

Desayuno Americano - América TV (ARGENTINA)

LAM, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA) Talk Show Desiguales - Univision (USA)

Carmen Gloria a tu servicio - TVN (CHILE)

Directo con Teuteló - América TeVe (USA) Mejor Presentador Daniel Fuenzalida - TVN (CHILE)

Samir Saba - RTVD (REPUBLICA DOMINICANA)

Sergio Goycochea - DSPORTS (LATINOAMERICA)

Martin Cárcamo - Canal 13 (CHILE)

Sebastian Vignolo ESPN (ARGENTINA) Mejor Presentadora Maria Luisa Godoy - TVN (CHILE)

Priscila Vargas - Canal 13 (CHILE)

Pamela David - América (ARGENTINA)

Karina Vimonte - Vive TV (ARGENTINA) Columnista / Cronista Exteriores José María Del Pino - Canal 13 (CHILE)

Andrea Estévez - Univisión - (USA)

Jerónimo Mura - Telemundo (USA)

Oscar Pyzyk - Mega TV (USA) Reality Show Mundos Opuestos - Canal 13 (CHILE)

Esto es guerra - América Televisión (PERÚ)

La Isla - Telemundo (USA) Noticiero DNEWS al Día, con Darío Mizrahi - DNEWS (LATINOAMERICA)

Las Noticias Prime- Teleonce (PUERTO RICO)

La entrevista - EVTV Miami (USA)

América Noticias, 2da Edición – América TV (PARAGUAY) Labor Periodística Martín Campos Witzel - Canal 26 (ARGENTINA)

Melisa Zurita - TN, Telecinco, CNN (USA)

Mauro Szeta - América TV (ARGENTINA) Magazine El Medio Día - TVN (CHILE)

Directo con Teuteló - América TeVe (USA)

Tu día CANAL 13 (CHILE)

A la Tarde - América TV (ARGENTINA)

DDM, El diario de Mariana, Mandarina Contenidos, América TV (Argentina) Programa musical en TV y Plataformas Mi nombre es - TVN (CHILE)

Plim, Plim - El canal de Plim Plim (USA)

REALM26 - RealM26 Youtube (USA) Salud, Bienestar y Estilo de Vida en TV y Plataformas Celia Antonini - Divulgadora sobre salud Mental - A24 - América - Canal 9 (ARGENTINA)

ADN Buena Salud - América TV (ARGENTINA)