El periodista dialogó con Ángel de Brito y contó cómo vivió los desperfectos técnicos en medio de la premiación.

En medio de las fuertes críticas, quien decidió romper el silencio fue nada más ni nada menos que el conductor de los Martín Fierro Latino 2025. Ronen Suarc dialogó con Ángel de Brito en Bondi Live y fue contundente con sus declaraciones.

Es que la premiación para diferentes figuras del espectáculo no estuvo para nada bien. Personalidades como Yanina Latorre y Pilar Smith, quien además es miembro de APTRA, no se guardaron nada y arremetieron fuertemente contra la ceremonia que se desarrolló en Miami.

El conductor de LAM decidió contactarse directamente con Ronen Suarc y hablar sobre lo sucedido. El periodista le consultó si sufrió mucho la conducción y él dejó en claro que "sufrí un poco el tema del inicio. No arrancó la música, pero uno tiene que seguir".

El conductor de los Martín Fierro Latino rompió el silencio tras las críticas Ronen Suarc, el conductor de los Martín Fierro Latino, rompió el silencio en medio de la polémica "La verdad que no hubo ningún problema que no se pudo solucionar o que no se mejoró con el correr del show. Yo creo que también eso habla de entender que es un premio que se hace en otro lado, que es una estructura nueva y en un país que no está acostumbrado a hacerlo", expresó en otra parte de la entrevista".