Escándalo: afirman que una figura de la televisión se coló a la gala de los Martín Fierro Latino

En el programa Puro Show dieron a conocer una fuerte información sobre una reconocida personalidad de la farándula.

La tercera edición de los Martín Fierro Latino se desarrolló en Miami y reunió a diferentes figuras de diferentes países. Sin embargo, la premiación fue foco de críticas debido a los problemas de transmisión y falta de organización que se notaron al aire.

Yanina Latorre fue una de las primeras en romper el silencio en sus redes sociales: "Desorganizado. Pobre Ronen, remando la conducción. No llega el sonido. No llegan las ternas. Todo es marginal".

Pero esto no es todo, ya que salió una nueva polémica a la luz y tiene que ver con una reconocida figura de la televisión. En el programa Puro Show, Nancy Duré contó que el Mago sin Dientes se coló a la gala de premiación y contó todos los detalles.

Afirman que una figura de la televisión se coló a la fiesta de los Martín Fierro Latino Escándalo: afirman que una figura de la televisión se coló a la fiesta de los Martín Fierro Latino "El Mago es amigo del organizador; él se paga el pasaje, pero después al evento se coló", comentó la periodista desde Miami. Luego de esta información, Pampito apuntó duramente contra quien supo ser personaje principal en programas como el Bailando por un sueño.