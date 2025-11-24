La periodista y miembro de APTRA no dudó en arremeter contra le edición que se desarrolló en Miami.

La gala del Martín Fierro Latino Miami 2025, celebrada este domingo y transmitida por América TV, no pasó desapercibida y recibió durísimas críticas por parte de diferentes figuras del espectáculo. Quien habló con LAM en las últimas horas fue Pilar Smith, miembro de APTRA.

La periodista decidió no guardarse nada y castigó duramente la nueva edición de los prestigiosos premios que se desarrollaron en Miami, Estados Unidos: "Bochornosos, el año pasado el productor que hizo estos Martín Fierro Latino chocó la Ferrari y la volvió a chocar. Ya la veía venir".

Pilar Smith destrozó a los Martín Fierro Latino que se desarrollaron en Miami Pilar Smith arremetió contra los Martín Fierro Latino y sigue el escándalo Luego, agregó: "Ya el año pasado fue un bochorno y el año pasado peor. APTRA debería reveer a qué productores les da el Martín Fierro". También dejó en claro que en el país se cuida mucho el premio y en Miami este año eso no pasó.