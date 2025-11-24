"Fue un mamarracho": el incómodo momento que vivió Fátima Flórez en plena conducción de los Premios Martín Fierro Latino
En Puro Show analizaron la entrega, marcada por múltiples polémicas, y destacaron el incómodo episodio que Fátima Flórez atravesó en pleno escenario.
Sin dudas, los Premios Martín Fierro Latino, celebrados el pasado domingo 23 de noviembre en el Hotel JW Marriott de Brickell, en Miami, dejaron mucha tela para cortar. La gala generó todo tipo de repercusiones y varias figuras del espectáculo no dudaron en exponer sus críticas públicamente.
En ese contexto, Yanina Latorre calificó la ceremonia como "un papelón" y a esa mirada se sumaron otros periodistas que también cuestionaron la organización y el desarrollo del evento.
Te Podría Interesar
Este lunes, en Puro Show, analizaron con detalle lo ocurrido durante la entrega y pusieron el foco en un momento particular protagonizado por Fátima Flórez que estuvo atravesado por una fuerte desprolijidad sobre el escenario.
"Todo lo que hizo Fátima arriba del escenario, realmente, fue un mamarracho. Porque Fátima hizo ésto sobre el escenario, cualquier cosa menos conducir", lanzó Matías Vázquez antes de presentar el video.
Esto fue lo que le pasó a Fátima Flórez en los Premios Martín Fierro Latino
En el material, se vio a la humorista intentando continuar con la conducción sin contar con la información necesaria: "Bueno, estamos en vivo. A mí me hacen señas que siga, así es que me encantó presentar acá esta terna. No tengo lo que sigue, por lo cual no hay nada escrito. Yo sigo hablando, no me importa nada", expresó Fátima. Acto seguido, comenzó a imitar a Cristina Fernández de Kirchner, Moria Casán y Susana Giménez para salir del paso.
Cuando terminó su improvisación, remató con otra frase que quedó resonando: "¿Vieron que hay que ser artista? Sin papeles, sin nada, y seguir adelante". Según contaron en el programa, Flórez tuvo que resolver la situación sobre la marcha porque no sabía qué terna debía presentar a continuación.
A pesar del incómodo momento y de la evidente falta de coordinación en la producción, la actriz finalmente pudo continuar con la ceremonia y más tarde fue la encargada de presentar el Martín Fierro de Oro.