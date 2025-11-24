Eduardo Feinmann estalló contra Juan Román Riquelme tildándolo de "porquería" y "personaje nefasto"
El conductor no anduvo con rodeos a la hora de repudiar al presidente de Boca Juniors, poniendo de relieve un destrato del mandatario con Carlos Tevez.
Este lunes, Eduardo Feinmann arremetió contra Juan Román Riquelme por su ausencia durante un gesto que se vivió este domingo en la cancha de Boca Juniors, cuando Carlos Tevez fue aplaudido en su regreso a la Bombonera como director técnico de Talleres, el equipo abatido por el Xeneize por 2 a 0.
"Riquelme es hincha de Argentino Juniors y de Tigre, no es de Boca, jugó en Boca, fue ídolo en Boca, sí. Es más, es mucho más hincha de Boca Carlitos Tevez, que ayer lo ovacionaron en el partido", comenzó Feinmann indignado con Riquelme.
Luego el conductor continuó contra el mandatario de Boca Juniors: "Delgado le entrega (a Tevez), una plaqueta, que es la camiseta, un cuadrito. Ahí tendría que haber estado el presidente del club, entregando esa distinción a alguien que fue ídolo del club".
Decidido a seguir a fondo contra Juan Román Riquelme por su ninguneo a Carlos Tevez, Eduardo Feinmann remarcó: "¿Pero sabés qué? Lo detesta, lo odia, pero la gente lo ovacionó, porque la gente lo ama. ¿Y sabés por qué lo ama? Porque fue un ídolo, porque realmente es de Boca desde chiquitito, porque amaba a Maradona. Riquelme lo odiaba a Maradona, el día que murió Maradona, festejó. Carlitos tenía un amor por Maradona, y Maradona por Carlitos muy grande, no así por Riquelme".
Eduardo Feinmann destrozó a Juan Román Riquelme
Pero eso no fue todo, Feinmann redobló sus dardos contra el presidente del Xeneize al asegurar: "Le importa más entregarle una camiseta a Dua Lipa, a Johnny Depp, que a Carlos Tevez. ¿Vos te das cuenta lo que es ese personje nefasto que se llama Riquelme? Ayer domingo, le entregó una camiseta y se sacó una foto con otro cantante, con un mexicano, Marco Antonio Solís".
Finalmente, Eduardo Feinmann destruyó a Juan Román Riquelme al insistir: "Le entregó la camiseta y se sacó la foto con Marco Antonio Solís, y no le dio el reconocimiento a uno de los máximos ídolos de Boca que es Carlitos Tevez. ¿Te das cuenta lo porquería que es ese tipo?".