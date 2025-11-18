Riquelme reveló que estuvo cerca traer a Boca una figura del fútbol sudamericano y por qué no llegó: "Nació para jugar acá, pero..."

Juan Román Riquelme contó por qué Boca no contrató a un destacado futbolista del continente, pese a que era su intención poder incorporarlo.

Boca Juniors ha tenido grandes fichajes a lo largo de su historia y también en los años más recientes. Más allá de jugadores argentinos de Selección, se destacan más los refuerzos internacionales de renombre que no tenían relación previa con el club o el país, como Daniele De Rossi en 2019, o Ander Herrera y Edinson Cavani en este lustro.

Con rendimientos más o menos destacados, el club de la Ribera se permitió traerlos y calzarles la camiseta azul y oro. Sin embargo, quedó en el tintero un futbolista sudamericano que supo ser la gran estrella de su selección y brillar en varios clubes de los más importantes del continente y de Europa. Una figura que Juan Román Riquelme quiso contratar desde que asumió como dirigente, pero no lo pudo traer, aunque estuvo cerca.

Riquelme reveló que estuvo cerca de contratar a Paolo Guerrero Riquelme reveló que estuvo cerca de contratar a Paolo Guerrero "Cuando me tocó volver al club como dirigente, yo lo quería traer a Paolo Guerrero", contó el presidente del Xenieze en una entrevista distendida con Jefferson Farfán para su podcast Enfocados. "Preguntaba por él, preguntaba por usted...", dijo mirando a la Foquita, quien no se esperaba ese guiño y largó un carcajada. "No me haga eso que me pongo nervioso", bromeó el exextremo.

Entonces, reveló por qué no se dio el traspaso en 2022, cuando estuvieron más cerca de concretarlo: "Paolo estaba con un tema de su lesión. Nosotros mandamos al doctor Batista, que lo miró. Yo creo que hay jugadores que nacieron para jugar en Boca. No es por quedar bien, Paolo lo hubiera hecho muy bien. Pero bueno, no se pudo", sentenció Riquelme sobre el histórico goleador peruano.