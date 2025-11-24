La serie argentina tendrá una segunda parte y lo anunciaron a través de las redes sociales.

Tras el éxito de la primera temporada, la comedia negra argentina Viudas Negras: P*tas y Chorras fue oficialmente renovada para una segunda temporada por TNT y Flow. La noticia fue confirmada este lunes por ambas protagonistas a través de una publicidad.

El éxito rotundo de la primera entrega logró que el proyecto de Malena Pichot se posicionara rápidamente en el Top 10 de Flow y Max, por lo que no es difícil pensar que las plataformas apostaran por una continuidad.

A través de la cuenta oficial de X de TNT América Latina, la plataforma difundió un video notificando a los seguidores que la serie ya se encuentra en la etapa de preproducción: "En Malena Pichot confiamos, segunda temporada de Viudas Negras confirmada por TNT y Flow".

Confirmaron la segunda temporada de Viudas Negras Anunciaron la segunda temporada de Viudas Negras y hay expectativa: los detalles En el clip promocional, Malena y Pilar se encuentran en un bar de Buenos Aires: "Qué pasa, rarísima la citación, Chacarita es mucho más cerca, Malena. ¿Por qué Recoleta? "¿En qué estás?", le expresó Pilar Gamboa. Esto le dio el pie a Malena Pichot para confirmar la noticia de la segunda temporada.