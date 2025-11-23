Hija del Fuego: la dramática serie de la China Suárez logró un gran objetivo a cuatro días de su estreno

La artista interpreta a Letizia en la producción audiovisual de la que todos están hablando.

El 19 de noviembre llegó a Disney Plus la dramática serie protagonizada por la China Suárez y, a pocos días del estreno, está arrasando en la plataforma de streaming. Hija del Fuego: la venganza de la bastarda, sigue la historia de una mujer marcada por su pasado que busca venganza.

Producida por Adrián Suar y realizada por Kapow, el elenco principal se completa con Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Mariano Saborido y Jerónimo Bosia, entre otros.

A tan solo cuatro días del estreno, la producción audiovisual logró un enorme objetivo y, por supuesto, que la actriz lo celebró a través de sus redes sociales. Es que Hija del Fuego se encuentra en el primer lugar en Argentina, siendo la más vista del país en la plataforma y en el sexto lugar a nivel mundial.

Hija del Fuego: la serie de la China Suárez logró un gran objetivo a pocos días de su estreno Captura de pantalla 2025-11-23 132502 La serie de la China Suárez es un verdadero éxito. Foto: captura de pantalla Instagram / @sangrejaponesa. "Felicitaciones a mis compañeros, al equipo soñado. "Felicitaciones, Leandro Calderone, mi autor favorito", expresó Eugenia Suárez ante el éxito rotundo que está teniendo la serie. Hija del Fuego está por detrás de Grey's Anatomy, Modern Family y Bluey, a nivel mundial.